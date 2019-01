Usa | ragazza schiavizzata per 16 anni | condannati il figlio dell' ex dittatore della

Ovada - 53enne investito a Capodanno/ Ultime notizie - fermata una ragazza di 24 anni accUsata di omicidio : Ovada, 53enne investito a Capodanno. Ultime notizie, fermata una ragazza di 24 anni accusata di omicidio: l'uomo potrebbe essere stato investito

Messico - ragazza italiana di 27 anni trovata morta in vacanza : l’autopsia chiarirà la caUsa del decesso : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Come riferisce il quotidiano L’Arena, la giovane era partita il 13 dicembre scorso per un viaggio in centro America. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un’autopsia: forse un malore o un incidente, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Solo dopo gli esami potrà esserci il ...

È stata rilasciata la ragazza di El Salvador sotto processo per omicidio aggravato perché accUsata di aver cercato di abortire : Imelda Cortez, una ragazza di El Salvador di 20 anni che era rimasta incinta dopo essere stata violentata dal patrigno e che rischiava vent’anni di prigione perché accusata di aver cercato di abortire, è stata liberata dopo 18 mesi di

È stata rilasciata la ragazza di El Salvador accUsata di omicidio aggravato perché accUsata di aver cercato di abortire : Imelda Cortez, una ragazza di El Salvador di 20 anni che era rimasta incinta dopo essere stata violentata dal patrigno e che rischiava vent’anni di prigione perché accusata di aver cercato di abortire, è stata liberata dopo 18 mesi di

Usa - ragazza conosce un uomo su internet e muore cadendo dalla moto dopo l'appuntamento : Alla fine della scorsa settimana si è consumata una vera e propria tragedia in Florida, a Pompano Beach, West Palm Beach, lungo l'Interstate 95. Jennifer St. Clair, 33enne originaria di Fort Lauderdale, è deceduta dopo essere caduta da una moto, alla cui guida probabilmente c'era un uomo che aveva conosciuto su internet. I due avevano deciso di incontrarsi ma, al termine della serata, qualcosa non è andato per il verso giusto: la ragazza è ...

Usa : ragazza non trova la forza di togliersi la vita e assolda il suo killer online : Circa anno fa in Colorado, negli Stati Uniti, veniva trovato in un campo il cadavere di Natalie Bollinger, una ragazza 19enne: un colpo di pistola le aveva attraversato la testa fino ad arrivare alla nuca, nelle vene una massiccia presenza di eroina. Le indagini esclusero subito il suicidio per la dinamica dei fatti, sino ad arrivare all'arresto del colpevole, Joseph Michael Lopez, svelando un aspetto sconcertante: la vittima voleva suicidarsi ...

Usa - ragazza 19enne ingaggiò un uomo per farsi uccidere : killer condannato : Una storia triste e crudele al tempo stesso arriva dal Colorado, negli Stati Uniti, precisamente da Adams County. I fatti che stiamo per esporre accaddero l'anno scorso, ma solo nelle ultime ore è arrivata la condanna per Joseph Lopez, di 33 anni, il quale si è dichiarato colpevole di aver ucciso Natalie Bollinger, una ragazza di 19 anni. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, poco meno di un anno fa, la ragazza stava vivendo un ...

Guida ubriaco e caUsa la morte della sua ragazza. Poi fuori dal tribunale ride e scherza : Quella sera erano andati a festeggiare il suo 21esimo compleanno, Thomas Baird ha preferito mettersi al volante e Guidare la sua auto nonostante fosse ubriaco. "Un taxi sarebbe stato troppo costoso", ha detto. Ma così facendo ha causato la morte della 18enne Demi Grewer, con la quale stava insieme da 7 mesi.Continua a leggere

Aversa - ferisce gravemente compagno di scuola forse a caUsa di una ragazza : fermato 14enne : Ci sarebbe una lite dovuta ad una ragazza dietro all’ennesimo episodio di violenza accaduto in una scuola. Infatti, sabato scorso, un quattordicenne avrebbe accoltellato un suo compagno di classe, perché questi continuava ad importunare proprio la giovane che piaceva anche a lui. Così il giovane ha deciso di aspettare che finissero le lezioni, presso l’istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa, per compiere la sua vendetta. Mentre tutti gli ...

Il figlio di Will Smith conferma di essere gay e fidanzato e chiede scUsa all'ex ragazza : Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith avevano fatto il giro del web e dei siti di tutto il mondo, dato che il giovane figlio dell'attore aveva dichiarato apertamente per la prima volta di essersi fidanzato con un uomo. Trattasi del cantante rapper Tyler The Creator: non tutti, però, avevano ...