Usa | donna vuole diventare uomo | s' innamora e resta incinta durante il trattamento

Drogato e senza patente caUsa un tragico incidente sulla Casilina - muore una donna : Una donna, Rossana Giacchino , è rimasta tragicamente uccisa in un tragico incidente a Monte Compatri. I carabinieri della stazione di Colonna hanno arrestato un 49enne romano che, ieri sera, sulla ...

Donna Usa crema per la disfunzione erettile al posto del collirio e finisce in ospedale : Vitaros. VitA-POS. Due nomi di farmaci con indicazioni completamente diverse. Il primo serve per la disfunzione erettile, il secondo è un lubrificante per curare l’occhio secco. Secondo quanto riportato dal BMJ Case Report una Donna di Glascow è stata ricoverata in ospedale per via di una catena di errori che riguarda i due farmaci. A lei era stato somministrato quello per la secchezza oculare ma il medico ha scritto male, in corsivo, e il ...

RagUsa - Donnafugata Resort : a rischio 45 lavoratori : Ragusa, Donnafugata Resort, a rischio 45 lavoratori. Il consigliere Pd Mario D’Asta “occorre intervenire per evitare questa emorragia occupazionale”.

Usa - donna violentata in coma partorisce : PHOENIX , ARIZONA, , 5 GEN - Le autorità dell'Arizona stanno indagando su una vicenda sconcertante, in cui una donna, in stato vegetativo da 14 anni, sarebbe stata violentata e, rimasta incinta, ha ...

La donna dei record : Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera Usa - : Troppo bianca, troppo vecchia politica per i gusti di alcuni dei nuovi eletti, quella frangia di "socialisti democratici" che vengono dalle classi basse e dalle minoranze. Se Nancy Pelosi era vestita ...

Ventimiglia : donna non paga 24 multe - i vigili le rimuovono l’auto. Lei fa caUsa al comune : Una donna francese ha denunciato il comune di Ventimiglia colpevole, secondo lei, di averle rimosso l'auto a fronte del mancato pagamento di 24 multe.Continua a leggere

Daniela Schillaci in concerto al Donnafugata di RagUsa Ibla : Nell'ambito degli appuntamenti natalizi, torna per Opera Gala al Donnafugata di Ragusa Ibla, Daniela Schillaci, soprano di fama internazionale

Mafia : SiracUsa - domani presentazione del libro di Paolo Borrometi al santuario Madonna delle Lacrime : Un libro inchiesta che racconta di attività mafiose in particolare nella Sicilia orientale: della Mafia che si fa impresa ed è collusa con la politica, a discapito del cittadino e del bene comune. L'...

Inghilterra - donna abUsata fuori da una chiesa alla vigilia di Natale : due arresti : E' una vicenda terribile quella che giunge da Stockport, cittadina dell'area metropolitana della Greater Manchester in Inghilterra. Una donna sui 30 anni avrebbe infatti subito un abuso fuori dalla chiesa di St.Mary, nel primo mattino della vigilia di Natale. Secondo quanto riferiscono le fonti locali, intorno alle ore 8 di lunedì mattina, la presunta vittima della violenza è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La ...

Scalea - donna muore precipitando da una finestra : non esclUsa l’ipotesi di un omicidio : La vittima è una donna di trentasei anni di nazionalità dominicana. È morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava, a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Al momento non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente al suicidio oppure un omicidio.Continua a leggere

Spoiler Una Vita : Arturo Valverde potrebbe smascherare Simon e Donna SUsana : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani si soffermano su Arturo Valverde, interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro. Il terribile colonnello, infatti, scoprirà che Donna Susana ha un legame di parentela con Simon dopo aver udito un sfogo della figlia con Maria Luisa. Simon perde le staffe con ...

Claudia Gerini : "Il Metoo? La donna ha diritto di Usare il proprio corpo per far carriera" : Non usa mezzi termini l'iconica Claudia Gerini . L'attrice che martedì ha compiuto 47 anni, si è rivelata in una lunga intervista a La Verità, in cui ha parlato di successi, passato e presente della ...