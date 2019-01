Uomini E Donne show in puntata! Tina Cipollari ha sbroccato contro Gianni Sperti e

(VIDEO)Uomini e Donne - Tina lite con Gianni Sperti : “hai l’ovatta tra le gambe e il parrucchino” : lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti Oggi a Uomini e Donne, grande show di Tina. L’opinionista stava criticando la storia televisiva di Teresa Langella. Da tronista infatti sarebbe colpevole di aver rimproverato i suoi corteggiatori per aver un’agenzia che li segue come personaggi pubblici, ma Tina le rinfaccia di avere una lunghissima storia di presenze in televisione. Ovviamente lo fa nel suo stile, alzando la voce, in maniera ...

SONIA PATTARINO/ Uomini e Donne - Natalia è la nuova rivale : Ivan Gonzalez si sbilancia : SONIA PATTARINO è una delle corteggiatrici del tronista Ivan Gonzalez protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5

La Iaaf vara due nuove gare miste Uomini-donne : Oggi la Federazione internazionale , Iaaf, ha annunciato l'introduzione di due nuove gare alla 4 a edizione dei Mondiali di staffette di Yokohama , Giappone, in programma l'11-12 maggio prossimi: una ...

Uomini e Donne - Teresa stupisce su Salvatore : il messaggio che lascia senza parole : Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: il messaggio che piace ai fan Fra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è tornato il sereno. L’amore è stato più forte di tutto, loro si sono impegnati di sicuro e la crisi matrimoniale è stata superata. Probabilmente sono già lontani ricordi i giorni trascorsi lontani, […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa stupisce su Salvatore: il messaggio che lascia senza parole proviene da Gossip e ...

"Togliti l'ovatta tra le gambe". Lite in diretta a Uomini e Donne : A Uomini e Donne si infiamma lo scontro. Protagonisti del faccia a faccia Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una Lite talmente dura che alla fine è dovuta intervenire anche la conduttrice, Maria De ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia spiazza sui social : 'Parlerò anche io un giorno' : Raffaella Mennoia, fidata collaboratrice di Maria De Filippi, lavora a Uomini e Donne da moltissimi anni. Nella giornata di ieri, la redattrice del programma, che è sempre molto attiva sui social, ha pubblicato un post molto criptico sul suo Instagram che ha iniziato a fomentare dei dubbi e tante curiosità. Il post in questione la ritrae in prima persona, in un contesto che sembra assolutamente quello di Uomini e Donne ma, a lasciare senza ...

Uomini e Donne - Lorenzo attacca Sara : 'Luigi ha usato la stessa tazzina di Nicola' : Lorenzo Riccardi non perde occasione per lanciare qualche frecciatina a Sara Affi Fella e al suo ex "rivale" in amore, Luigi Mastroianni. Mentre a Uomini e Donne si parlava del percorso di Ivan Gonzalez con le sue corteggiatrici, il tronista di origini pugliesi ha tirato in ballo colei che ha mentito al programma e al pubblico qualche mese fa. Infatti, ad una ragazza che si lamentava del fatto che lo spagnolo avesse bevuto il caffè con un'altra ...

Gossip Uomini e Donne : l'ultimo post di Fredella sembra dedicato a Gemma Galgani : Rocco Fredella e Gemma Galgani torneranno ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nelle puntate della prossima settimana. Dopo aver visto la coppia nuovamente felice insieme, al punto tale da scambiarsi diversi baci appassionati, a partire da lunedì 14 gennaio molte cose dovrebbero cambiare. Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News" relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 ...

Uomini e Donne news - il duro sfogo di Arianna : la corteggiatrice conquista tutti : Uomini e Donne news: Arianna si lascia andare a un lungo sfogo e conquista Andrea e il pubblico Arianna Cirrincione, corteggiatrice di Andrea Cerioli, a Uomini e Donne sorprende tutti e conquista il pubblico. La giovane si lascia andare a un lungo sfogo con la redazione. Un pezzo del filmato viene fatto vedere al tronista […] L'articolo Uomini e Donne news, il duro sfogo di Arianna: la corteggiatrice conquista tutti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea Cerioli piange per la mamma (video) : Uomini e Donne puntata 11 gennaio 2019 trono classico: Andrea Cerioli, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con le opinioni di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, raggiunge Valeria Marini per scegliere la location definitiva della sua scelta.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Cerioli piange per la mamma (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:21. ...

Uomini e Donne - Andrea eliminato : la reazione di Tina Cipollari : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne eliminato: la richiesta di Tina Cipollari Quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 è stata davvero pregna di colpi di scena. Cosa è successo? Teresa Langella ha eliminato clamorosamente Andrea Dal Corso. Un’eliminazione, che ha lasciato tutti di stucco, Tina Cipollari compresa. Proprio quest’ultima, subito dopo l’eliminazione di Andrea Dal ...

Le donne ricordano meno gli episodi dolorosi rispetto agli Uomini : Secondo una ricerca canadese pubblicata su Current Biology, le donne ricordano meno gli eventi dolorosi della vita e, se si ripetono, sono meno soggette a stress. Lo studio, condotto prima sui topi e poi sugli esseri umani, ha evidenziato differenze analoghe fra i sessi. I ricercatori hanno scoperto che i maschi ricordano bene le loro precedenti esperienze dolorose, risultando più stressati e sensibili quando ritornavano nel luogo in cui avevano ...