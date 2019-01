Unica strategia sulla Tav | prendere tempo Lega in piazza per il Sì | ma tieni i toni bassi

Stabilizzare i docenti precari : la strategia di MSA (comUnicato) : In vista dell’approvazione del nuovo reclutamento (Finanziaria 2019, art. 58), l’Associazione MSA comparto scuola, in collaborazione con i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, illustra la strategia per Stabilizzare i precari di seconda e terza fascia, con almeno 3 contratti su posto vacante. La strategia di MSA per Stabilizzare i docenti precari Il piano straordinario di immissione in ruolo, previsto dalla Legge 107 del 2015, si è posto ...

Salvini e la 'strategia dello yogurt' per la comUnicazione social : Condivide immagini da #pornfood e azzarda persino posizionamenti di prodotto, come una Ferragni della politica : "Due etti di bucatini Barilla, un po' di ragù Star e un bicchiere di Barolo di Gianni ...