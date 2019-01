Un rimedio naturale per i dolori articolari

Tamarindo - rimedio naturale contro le infezioni per un intestino sano : Sognate un intestino sano? Allora provate il Tamarindo, un rimedio naturale molto efficace che viene utilizzato da secoli per curare le infezioni del tratto intestinale. Il Tamarindo è conosciuto anche con il nome di “dattero dell’India” e si tratta di un frutto esotico che viene coltivato principalmente in Asia, in America Centrale e in Africa occidentale. Presenta una forma piuttosto strana, molto simile a quella di un ...