Un asteroide ha sfiorato la Terra

Un asteroide potenzialmente pericoloso e la sua luna hanno “sfiorato” la Terra : Un asteroide potenzialmente pericoloso (PHA, Potentially Hazardous Asteroid) ha “sfiorato” la Terra, assieme alla sua piccola luna: è il primo evento dell’anno che coinvolge un oggetto la cui minima distanza all’intersezione dell’orbita con la Terra è minore di 0,05 UA e il diametro è almeno 150 metri (grandezza sufficiente per causare danni devastanti in caso di impatto su Terra, o uno tsunami in caso di impatto ...