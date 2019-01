Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 11 gennaio in studio Giuliano Ferrigno reddito di cittadinanza le ragioni del differimento stanno nel fatto che un provvedimento molto complesso ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene sono le parole del premier Giuseppe Conte Che aggiunge con la quota 100 si assicura un ricambio generazionale perché posso dire che Eni e non è la sola anticipato Che nel 2019 per un ...

Ancona - monossido di carbonio : morta bimba di 11 anni/ Ultime Notizie - migliorano le condizioni del fratellino : Ancona, bambina uccisa da monossido di carbonio. Ultime notizie, in miglioramento il fratellino di 7 anni, si indaga sulla fonte.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Ancona : 11enne muore intossicata - grave il fratello - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Ancona: 11enne muore intossicata, grave il fratello. Strage di Avellino: assolto l'ad di Aspi , 11 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli stiamo lavorando per valutare se In che tempi sia necessario riaprire l’ambasciata in Siria lo ha detto il ministro Enzo Moavero Milanese a margine di un suo intervento l’accademia dei Lincei naturalmente è importante che la situazione in Siria vada verso prospettive più normali non c’è stata un’accelerazione in questo ...

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli otto condanne estate soluzioni per i 15 imputati nel processo per la strage sulla A16 napoli-canosa dove è un bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013 questa la sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono tra le urla dei familiari delle vittime tra gli assolti la di di Autostrade per l’Italia ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Strage bus Avellino : assolto l'ad di Autostrade - 11 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Strage bus Avellino: assolto l'ad di Autostrade. Scontro nel governo per le trivelle , 11 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è morto Andrea Gioacchini il pregiudicato ferito a colpi di pistola davanti a un asilo in zona Magliana Roma l’uomo colpito alla testa era stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale San Camillo il 34enne aveva appena lasciato i figli all’asilo Erano intorno alle 8:50 in via Castiglion Fibocchi l’uomo che era stato colpito la testa I ...

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possono essere prese per regolare il problema dei riconoscimenti a livello europeo di migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata Dopo che si è trovato una soluzione per Malta sui casi ...

Crotone - 51 migranti salvati dai cittadini/ Ultime Notizie - il sindaco 'Orgoglioso di quest'accoglienza' : Crotone, 51 migranti salvati dai cittadini. Ultime notizie, il sindaco della cittadina calabrese 'Orgoglioso di quest'accoglienza'

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possono essere prese per regolare il problema dei ricollocamenti a livello europeo Dei migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata Dopo che si è trovato una soluzione per Malta sui casi delle ...

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ancora tensione tra i partiti al governo slitta al consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e su quota 100 il vicepremier Di Maio annuncia che reddito riguarderà anche 260.000 invalidi restano però numerosi i fronti che vedono contrapposti 5 Stelle e lega sulla Tav per esempio con il ...

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il Consiglio dei Ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza pensioni a quota 100 è slittato possibile via libera venerdì prossimo sulla Tav interviene il ministro Toninelli che fa sapere che l’analisi costi-benefici è arrivata servirà per ancora qualche giorno per il vaglio il vice premier Salvini apre un ...

Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non si placa la tensione tra i partiti al governo slitta il Consiglio dei Ministri che doveva pagare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 possibile via libera la prossima settimana di Maria Luigia Che reddito riguarderà anche 260.000 invalidi Ma restano numerosi i fronti che vedono contrapposti 5 Stelle lega ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare