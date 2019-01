U S Marshals – Caccia senza tregua | trama | cast e curiosità del film con Tommy Lee Jones

tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Sabato 12 gennaio, in prima serata su ReteQuattro, va in onda ildel 1998 U.S.. Nelanche Robert Downey Jr. e Wesley Snipes,dimenticare il carismatico Joe Pantoliano.U.S.: trailerU.S.L’agente Sam Gerard, con la sua squadra di federali, è sulle tracce di un misterioso assassino in fuga, Mark Roberts, che si proclama innocente e cerca di scoprire chi lo ha coinvolto in due omicidi a New York. Suo malgrado, Gerard si vede costretto a lavorare con un altro agente federale, John Royce, che non conosce e di cui non si fida completamente. Dopo unaserrata tra Chicago e New York, Gerard scopre la vera identità di Roberts: si tratta di un agente in servizio di nome Sheridan, ex marine, ex CIA, che di recente ha operato sotto copertura come ...