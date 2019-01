Turismo : Consiglio Stato boccia trasferimento a ministero dell' Agricoltura : Il Consiglio di Stato boccia sostanzialmente la decisione del Governo di trasferire le deleghe in materia di Turismo al ministero dell'Agricoltura, con un parere in cui si esprime un giudizio che "non può non essere perplesso". I giudici di Palazzo Spada, nell'analizzare il decreto che spostava le competenze dal ministero dei Beni Culturali a quello delle Politiche Agricole, sottolineano che "il Turismo non ...