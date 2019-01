Turchia | famiglia si confessa in tv e viene arrestata in diretta per omicidi e violenze

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Potere della televisione. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto mercoledì scorso indurante la trasmissione indel talk show condotto della presentatrice Müge Anli, molto seguito in tutto il Paese. Tra gli ospiti della puntata vi era anche Tuncer Ustael, insieme alla moglie. L’uomo sin dal 2008, anno del suo matrimonio, aveva fatto credere alla sposa e ai parenti di essere “hodja”, ossia una specie di saggio dotato di poteri soprannaturali, in grado di influenzare il comportamento della gente. Con questo assurdo raggiro era riuscito ad ottenere la complicità dellaPalu, soprannominata “ladegli orrori”, che gli aveva permesso di compiere una serie di atroci crimini; ma nessuno aveva mai avuto prova di queste malefatte, fino al racconto fatto dallo stesso Ustael in tv, che gli è costato l’arresto, insieme alla moglie.La scioccante confessione ...