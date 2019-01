Tumori | ecco come le radiazioni bloccano le metastasi al cervello

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Italia d’avanguardia nella lotta ai: una nuova ricerca mette in luce l’efficacia di una nuova tecnica in grado di bombardare, mediante l’ausilio di potenti, le piccole lesioni tumorali attaccando contemporaneamente moltecerebrali. Tale strategia permette così di bloccarne la progressione.“First experience and clinical results using a new non-coplanar mono-isocenter technique (HyperArc) for Linac-based VMAT radiosurgery in brain metastases” è il nome dello studio, firmato da Filippo Alongi, dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negar e dell’Università di Brescia, e pubblicato sulla rivista Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.I ricercatori hanno osservato gli effetti della radiochirurgia o della radioterapia stereotassica frazionata. Si tratta di una tecnica di radioterapia che negli ultimi anni è stata utilizzata al posto ...