Trump:no "emergenza nazionale" per muro

Non lo farò "così in fretta",nell'immediato. Così ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald, riguardo il suo annuncio nel dichiarare "l'per costruire ilal confine con tra Usa e Messico". "La soluzione facile per me è quella di dichiarare un'", ma "io non lo farò così rapidamente,perché è il Congresso a farlo".ha parlato nel corso di una tavola rotonda alla Casa Bianca sulla sicurezza delle frontiere.(Di venerdì 11 gennaio 2019)