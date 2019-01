Trump non vuole rinunciare al muro

Trump e i migranti : 'Sul muro non mollo - accordo o stato d'emergenza' : La sfida fra i Dem e Trump si fa sempre più spinosa. Dopo che il presidente ha definito i Dem 'pazzi', e questi hanno risposto accusandolo di 'fare i capricci', Trump ieri è andato al confine fra il ...

Usa - Trump non andrà a Davos. “Shutdown colpa dei dem”. E sul mancato confronto con Pelosi : “Fake news” : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter, chiedendo scusa agli organizzatori e dando la colpa di questa decisione alla “intransigenza dei democratici” che – a sua detta – sta causando lo shutdown, ovvero la crisi amministrativa che blocca il Paese. La decisione di cancellare la partecipazione al forum economico mondiale che si terrà nella ...

Stati Uniti - a causa dello shutdown Trump non va al Forum economico di Davos : L'impatto dello shutdown sull'economia Usa - Lo shutdown costa all'economia americana circa 1,2 miliardi di dollari a settimana: lo scrive Politico citando le stime del capo dei consiglieri economici ...

Stati Uniti - Trump : 'Se lo shutdown continua non vado al Forum economico di Davos' : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos il 22 gennaio , se negli Stati Uniti proseguirà lo stallo sullo shutdown . Lo ha detto il presidente americano, prima di partire per il confine ...

Usa : Trump - se shutdown continua non vado a Davos : ... ha annunciato che se dovesse continuare lo shutdown del governo federale, non si recherà a Davos, sulle nevi svizzere, dove è in programma a partire dal 22 gennaio l'annuale Forum dell'economia.

Trump non cede : “Lo shutdown durerà tutto il tempo necessario” : Donald Trump non molla. “Lo shutdown durerà tutto il tempo necessario. cedere ai democratici sul muro sarebbe assurdo e insensato”.

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta perché i dem non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

Shutdown - Trump : muro al confine essenziale | I Dem : governa sulla paura e non sui fatti : Per il presidente la chiusura del governo prosegue "per colpa dei democratici che rifiutano di finanziare la sicurezza". Ma i dem replicano : "I presidenti hanno usato lo Studio Ovale per affrontare problemi nobili, lui per creare una crisi, instillare paura e distrarre l'attenzione".

Usa - Trump e l'ira in tv sul muro : 'Un'emergenza nazionale'. Erdogan non riceve Bolton : E sta a Pompeo, partito per un lungo viaggio nei Paesi confinanti della regione, convincerli che la politica Usa non ignora che 'l'Isis rimane la più grave minaccia della regione', e che l'...

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Trump non molla : “Di acciaio o di cemento il muro si farà” : “Dobbiamo costruire il muro, anche di acciaio se non di cemento, ma dobbiamo costruirlo, non abbiamo altra scelta, è una battaglia da vincere“: lo ha dichiarato il presidente Trump prima di partire per Camp David. Il tycoon ha anche precisato che molti lavoratori colpiti dallo shutdown sono dalla sua parte e ha annunciato che potrebbe fare ricorso allo stato emergenza nazionale per reperire i fondi necessari. L'articolo Trump non ...

Moavero in Usa : per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare : The Donald ti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione Trump (Nato, F-35, Muos) non c'è niente da negoziare, solo impegni da rispettare. ...

Powell - FED - : " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo" : Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e ...

Powell : "Non mi dimetto se dovesse chiedermelo Trump" : ... poco prima di Natale, il Presidente USA avrebbe dichiarato che "la Fed è l'unico problema dell'economia americana".