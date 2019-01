Traffico Roma del 11-01-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 17:50 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA PER VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO FILE TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI ANCHE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MATTEOTTI A VIA LUIGI ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA BARUMINI. STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA XXI APRILE CON RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA PER VIA ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 16:50 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA XXI APRILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA PER VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 16:15 PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA XXI APRILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE VAL PADANA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE VERMIGLIO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA A24 . UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA TUSCIA E VIA VITORCHIANO IN USCITA DA Roma. SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE VAL PADANA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE VERMIGLIO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA A24 IN DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , IN VIA PASQUALE REVOLTELLA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DONNA OLIMPIA, SU VIA BALDO DEGLI UBALDI IN PROX DI VIA CARDINALE MISTRANGELO ED UNO IN VIA AL SESTO MIGLIO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , IN VIA PASQUALE REVOLTELLA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DONNA OLIMPIA, SU VIA BALDO DEGLI UBALDI IN PROX DI VIA CARDINALE MISTRANGELO ED UNO IN VIA AL SESTO MIGLIO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SULLA Roma FIMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , UNO SU LARGO GIOVANNI XXIII, IN CENTRO IN VIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA E UN ALTRO CON RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SULLA Roma FIMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , UNO SU LARGO GIOVANNI XXIII, IN CENTRO IN VIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA E UN ALTRO CON RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE Traffico A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA TRAPORTONACCIO E LA TANG EST VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE Traffico A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA TRAPORTONACCIO E LA TANG EST VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E PIU AVANTI TRA L’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANG EST VERSO IL CENTRO CODE ANCHE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DELTEVERE E VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI PE R Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANG EST VERSO IL ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DELTEVERE E VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI PE R Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANG EST VERSO IL ...