Traffico Roma del 11-01-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE Traffico A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA TRAPORTONACCIO E LA TANG EST VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E PIU AVANTI TRA L’APPIA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANG EST VERSO IL CENTRO CODE ANCHE IN TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DELTEVERE E VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI PE R Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANG EST VERSO IL ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 07:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANG EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO ED IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA A24 RT VERSO IL CENTRO COME SEMPRE IN QUESTE ORE Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTARTA ALLA CAPITALE, GIA’ ...

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 1950 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI per un incidente è temporaneamente chiusa al Traffico via biagio petrocelli tra via massimo severo giannini e via tuscolana nei due sensi forti disagi anche in via nomentana per un incidente all’incrocio con via jacopo sannazzaro PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA ...

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 1920 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi in via nomentana per un incidente all’incrocio con via jacopo sannazzaro altro incidente in via biagio petrocelli in prossimità di via massimo severo giannini con conseguenti incolonnamenti problemi anche sulla colombo per un incidente all’altezza di viale guglielmo marconi verso il raccordo ...

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PROBLEMI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 17:50 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi in via del porto fluviale per un incidente all’altezza di via delle conce problemi ANCHE IN VIA IPPOLITO NIEVO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA NAPOLEONE PARBONI PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA ...

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 16:50 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIAPERTO AL Traffico VIALE DELL’AERONAUTICA PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA PIAZZALE GIULIO DOUHET E VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE VERSO VIALE DELL’ARTE PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO PROBLEMI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DELLA TANGENZIALE VERSO IL RACCORDO ALTRO INCIDENTE IN VIA ...