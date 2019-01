Toyota - Le novità del Tokyo Auto Salon

quattroruote

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Lagioca in casa aled ha previsto una importante serie digriffate Gazoo Racing, con la Daihatsu Copen GR Sport Concept, la Mark X "GRMN e la preview della GR Supra da competizione che parteciperà al campionato Super GT.La GR Supra per il Super GT 2020. La Supra è laprincipale, dal momento che la Casa ha diffuso le foto di questa versione prima ancora del debutto del modello stradale ale di Detroit della prossima settimana. La vettura, sviluppata dalGazoo Racing, sarà sviluppata nel corso del 2019, quando sui campi di gara vedremo ancora la Lexus LC e sarà poi ufficialmente impiegata nelle competizioni nella stagione 2020. Il regolamento ha permesso di modificare in modo sostanziale la due posti a livello meccanico e aerodinamico, ma sono chiaramente visibili le linee principali del modello stradale. Per il momento ...