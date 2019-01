Tour Down Under 2019 | programma | orari e tv Come vederlo in streaming

Ciclismo - Letizia Paternoster show al Tour Down Under : l’azzurra vince la prima tappa in volata : show di Letizia Paternoster che, al debutto assoluto con la maglia della Trek-Segafredo, ha vinto la prima tappa del Tour Down Under, corsa a tappe australiana che apre la stagione ciclistica: la 19enne si è imposta con una volata regale al termine della Hahndorf-Birdwood (112,9 km). La trentina ha sconfitto Sarah Roy della Mitchelton-Scott e Arlenis Sierra dell’Astana, vestendo naturalmente anche la maglia di leader della classifica ...

Tour Down Under : percorso di 858 km in 6 tappe - diretta tv su Eurosport : La stagione ciclistica sta per cominciare. La prima gara del calendario UCI World Tour sarà in programma dal 15 al 20 gennaio 2019 in Australia. Si tratterà del Tour Down Under, giunto alla sua 21ª edizione. L’anno scorso vinse il sudafricano Daryl Impey, che precedette in classifica generale Richie Porte e Tom-Jelte Slagter. Gli organizzatori hanno studiato un percorso di 857,8 Km, con partenza da North Adelaide e arrivo a Willunga Hill. La ...

Ciclismo – Tour Down Under femminile : che spettacolo Letizia Paternoster! Sua la prima tappa all’esordio con la Trek Segafredo : Esordio col botto per Letizia Paternoster: la giovane azzurra si aggiudica la prima tappa del Tour Down Under femminile con la maglia della Trek Segafredo E’ iniziato lo spettacolo del Ciclismo: in attesa della sfida del Tour Down Under maschile, sono state le donne ad aprire le danze in Australia, con la prima tappa della corsa che ha portato le atlete da Hahndorf a Birdwood, dopo 112,9 km. Al termine del percorso mosso, ma adatto ...

Calendario Tour Down Under 2019 : le date delle sei tappe e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Manca meno di una settimana all’inizio ufficiale della stagione World Tour 2019 di ciclismo. Martedì 15 gennaio prenderà il via da Adelaide il Santos Tour Down Under, primo appuntamento per il massimo circuito internazionale. Sei le tappe in programma, che porteranno i corridori per le strade d’Australia fino a domenica 20 gennaio. Non mancheranno nomi di assoluto rilievo come Peter Sagar, Elia Viviani e Richie Porte. Si comincia ...

Tour Down Under 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Da martedì 15 a domenica 20 gennaio si svolgerà il Tour Down Under 2019, prima corsa WorldTour della stagione. Anche quest’anno nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia, alcuni tra i più forti corridori del circuito faranno il loro esordio stagionale. Al via troveremo infatti big del calibro di Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, Richie Porte e Michael Woods. Sono previste sei tappe, tutte in linea, di cui tre saranno adatte ai ...

Tour Down Under 2019 : Peter Sagan la stella della corsa - pensando (anche) alla classifica generale : Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione ciclistica. Tra una settimana esatta, martedì 15 gennaio, prenderà il via il Santos Tour Down Under, primo appuntamento del programma World Tour 2019 e prima corsa a tappe della stagione. Il clima decisamente mite e le temperature tutt’altro che rigide attirano in Australia ormai da diversi anni numerosi corridori di primo piano, determinati ad entrare in condizione ricominciando a ...

Tour Down Under 2019 - Diego Ulissi inizia la stagione della possibile rinascita. Il toscano non può più sbagliare : Dopo un 2018 praticamente da dimenticare (una sola vittoria, al Giro di Svizzera, poi tantissime controprestazioni) Diego Ulissi si appresta ad approcciare la nuova stagione con l’obiettivo di tornare al top. Non c’è più margine di errore per il toscano che da più grande talento italiano per quanto concerne il ciclismo su strada è ormai giunto all’età di 29 anni con le delusioni che si sono susseguite corsa dopo corsa. Sarà ...

Tour Down Under 2019 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Decisiva la salita finale di Willunga Hill : Martedì 15 gennaio la stagione WorldTour di ciclismo scatterà ufficialmente con la 21ma edizione del Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolge nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia. Una competizione che vedrà al via molti big, pronti a darsi battaglia per conquistare le prime vittorie dell’anno. Tra i velocisti riflettori puntati su Peter Sagan, Elia Viviani e Caleb Ewan, mentre per la classifica troveremo impegnati Richie ...

Tour Down Under 2019 : il percorso e la startlist della prima gara WorldTour dell'anno : Come da oltre un decennio a questa parte, coinciderà con il Santos Tour Down Under l'inizio della grande stagione del ciclismo su strada. Da martedì 15 a domenica 20, appuntamento sulle strade del distretto di Adelaide per la prima prova dell'anno appartenente al circuito WorldTour. Giunta alla 20^ edizione, ha in Daryl Impey il campione uscente, mentre nessun italiano è mai riuscito ad imporsi. Il percorso: l'analisi delle sei tappe Saranno sei ...

Tour Down Under 2019 : la stella Sagan e tanti italiani al via : Sarà un avvio in grande stile per il 2019 del ciclismo professionistico. Dal 15 gennaio la stagione si apre con il primo appuntamento del World Tour, il Tour Down Under. La corsa australiana preannuncia uno spettacolo di altissimo livello grazie alla presenza di tanti campioni che si sfideranno in sei tappe suddivise tra occasioni per velocisti e percorsi più movimentati pur senza grandi salite. La stella della corsa sarà Peter Sagan, ma al via ...

Tour Down Under 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Al via Peter Sagan : Tutto pronto per la prima corsa World Tour della nuova stagione: si parte come di consueto dall’Australia. Dal 15 gennaio scatterà il Tour Down Under 2019: va a completarsi la startlist, andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti (in aggiornamento). C’è l’ex campione del mondo Peter Sagan. 1. Mitchelton-Scott 1 HAYMAN Mathew 2 IMPEY Daryl 3 DURBRIDGE Luke 4 EDMONDSON Alex 2. BORA – hansgrohe 11 Sagan Peter 12 ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...