Toninelli dice che nel contratto c' è scritto di ridiscutere l' opera

M5s - De Luca : “M5S sta negando tutto quello che dice da 10 anni”. E a Toninelli : “Ha bisogno di insegnante sostegno?” : “Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per dieci anni dal gruppo dirigente M5S, stanno dicendo il contrario di tutto”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a LiraTv. De Luca ribadisce “il massimo rispetto per gli italiani che hanno il diritto di votare come gli pare” ma chiede di “valutare la realtà rispetto alle parole dette”. Da qui elenca i diversi casi. ...

Toninelli su Tav : contratto dice di ridiscuterla. Analisi completa a fine gennaio. Domani manifestazione a Torino : si sbilancia sul contenuto del dossier consegnato al governo: per noi l'opera non va fatta, ma la decisione è politica. E spiega: in passato i numeri erano meno negativi e buttavano via meno soldi ...

Toninelli dice che nel contratto Tav c'è scritto di ridiscutere l'opera : Roma, 11 gen., askanews, - 'La relazione sulla Tav è arrivata come bozza la stiamo vagliando, appena terminata penso fine gennaio' verrà condivisa con la Francia e poi con Bruxelles. Lo ha detto il ...

Tav : Toninelli - "Il contratto dice di ridiscutere integralmente l'opera" : Nel contratto di governo tra M5s e Lega c'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta con consapevolmente". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite ad Agorà, parlando del Tav e delle polemiche di questi giorni. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai ...

Toninelli dice che il nuovo ponte di Genova sarà in piedi a fine 2019 - : E forse già a dicembre, sarà in piedi a fine 2019. Economia italiana: un miliardo di perdite all'anno senza ponte a Genova Sulla scelta del progetto di ricostruzione del ponte di Genova "aspettiamo anche noi la scelta che spetta al commissario Bucci, ...

Staino : "Se fossi un giudice assolverei Natangelo - ma su Toninelli caduta di stile" : "Se fossi un giudice assolverei Natangelo, anche se con la vignetta su Toninelli ha avuto una caduta di stile". Parola di Sergio Staino, celebre vignettista e papà di Bobo, che commenta così la vignetta sul ministro dei Trasporti firmata da Natangelo e pubblicata sul Fatto Quotidiano. Nella vignetta, che ricorda il polemico passaggio da M5s a Forza Italia del deputato disabile Matteo Dall'Osso, Natangelo fa dire a Di Maio: "Noi i ...

Le Iene - ITALIA 1 * Domenica 2 dicembre : ' QUERELLE TAXI - NCC - APP DI MOBILITÀ - NICOL' DE DEVITIIS INCONTRA IL MINISTRO Toninelli ' - : La Iena indaga sul mondo dei tassisti per capire, a distanza di un anno, quanti di loro utilizzino i pagamenti digitali o le prenotazioni delle corse tramite App. Nel gennaio del 2019 potrebbe ...