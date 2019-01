Tokyo in rialzo grazie al rally di Wall Street

La borsa di Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street : Roma, 11 gen., askanews, - Chiusura positiva per la borsa di Tokyo che chiude in netto rialzo grazie al rally di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha chiuso gli scambi guadagnando lo 0,97%, a 20.359 ...

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo : ... in scia alla progressione degli indici azionari Usa - in rialzo per il quinto giorno consecutivo - e i segnali di ripresa dei consumi nella prima economia mondiale durante il periodo festivo. Il ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 10% - : ANSA, - Tokyo, 9 GEN - L'ottimismo degli investitori circa l'esito dei negoziati sul commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, spingono al rialzo la Borsa di Tokyo per il ...

Tokyo chiude in rialzo. Mista il resto dell'Asia : Panorama misto per le principali borse asiatiche , con la piazza di Tokyo in buon rialzo in attesa di sapere come è andato l'incontro USA - Cina sui dazi in programma ieri, 7 gennaio 2019, a Pechino. ...

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 82% : 7.45 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, in attesa dei risultati del negoziato delle delegazioni di Usa e Cina sul commercio. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 165 punti, pari a +0,82%, ed è salito a quota 20.204,04. La valuta nipponica si indebolisce in rapporto al dollaro e all'euro, rispettivamente a 108,70 e 124,60.

La borsa di Tokyo chiude in forte rialzo - Nikkei +3 - 88% : Roma, 27 dic., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in forte rialzo, grazie anche al ribasso dello yen che favorisce le esportazioni delle società giapponesi. Il Nikkei ha terminato gli ...

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 89% : 8.40 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo il forte calo (-5%) fatto registrare ieri. Nonostante lo shutdown e gli attacchi del presidente uUsa, Trump, alla Federal Reserve, l'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato lo 0,89% e si è portato a quota 19.327,06. Gli investirori attendono la riapertura di Wall Street, dopo la pausa natalizia, poiché il suo andamento influenzerà i mercati azionari internazionali.

Borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1 - 05% : 02.20 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni per tornare sul mercato dopo il -5% registrato ieri. Il Nikkei recupera dai minimi in 20 mesi e segna un rialzo dell'1,05%, a un livello di 19.302,50, con un guadagno di 234 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando a 110,30, e sull'euro, a 125,90.

Borsa Tokyo chiude in rialzo +0 - 62%. Ma focus su azionario globale dopo report BRI : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,62% a 21.506,88 punti. Lievemente positivi gli indici azionari cinesi, con Shanghai +0,07% e Hong Kong +0,06%, mentre ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 62% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,62% – La Borsa di Tokyo apre la settimana in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.506,88 punti, con un guadagno di 132,05 punti, pari allo 0,62 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.391,73 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 21.363,67 punti, il livello più basso della giornata, e ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 99% : Roma, 13 dic., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo con il Nikkei che alla fine della giornata ha guadagnato lo 0,99%, a 21.816 punti, grazie a un allentamento dei timori sulla ...

