Tokyo 2020 | presidente del comitato giapponese accusato di corruzione

Tokyo 2020 - indagato per corruzione il presidente del Comitato olimpico giapponese : Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda , è stato indagato a dicembre, a Parigi, per 'corruzione attiva' nell'inchiesta francese sull'attribuzione dei giochi olimpici di Tokyo ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Brabec vittorioso nella quarta tappa della Dakar 2019. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Nuoto - Federica Pellegrini : «A Tokyo 2020 terminerà la mia carriera» : MILANO - Si avvia alla conclusione la carriera di Federica Pellegrini. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nuotatrice azzurra terminerà un'epopea sportiva iniziata ad Atene 2004 nella quale ha ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Tokyo 2020 - le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni : Olanda, Belgio e Kenya saranno le avversarie dell'Italvolley femminile nel lungo cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Serbia, Australia e Camerun affronteranno gli azzurri. È stata ufficializzata oggi, infatti, la composizione dei dodici tornei di qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile (Pool F) in programma dal 2 al 4 ...

Volley femminile - analisi preolimpico : sarà Italia-Olanda per volare a Tokyo 2020. Azzurre contro la storica bestia nera : Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata ai Mondiali, l’Italia punta sempre più in alto e vuole essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il sogno è quello di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella nostra storia. La Nazionale, però, dovrà prima qualificarsi per i Giochi e la missione non sarà sicuramente delle più semplici: nulla di complicato e di impossibile ma staccare il pass per il ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - Gregorio Paltrinieri possibile portabandiera italiano : Gregorio Paltrinieri potrebbe essere il portabandiera azzurro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, conferme anche da parte di Malagò “Quello di Gregorio Paltrinieri è un ottimo perché ha vinto l’oro a Rio, è campione del mondo in carica ma mi sembra sia un po’ prematuro parlarne ora“. Così, ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio1 Rai, il parere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla ...

Ciclismo - da Oxford al record dell’ora : Vittoria Bussi pedala verso Tokyo 2020 : La trentunenne ciclista romana, che nello scorso settembre ha centrato il record dell'ora ad Aguascalientes in Messico, ha raccontato la sua storia in una lunga intervista: "Non ho dietro una squadra professionistica e mi sono organizzata da sola investendo tutti i risparmi. Gli sponsor guardano solo a quanti follower mi seguono sui social".Continua a leggere

Pallanuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...