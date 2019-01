Tina Cipollari sposa Vincenzo | l’ex marito amareggiato | “L’ho saputo dai giornali”

Uomini e donne - Tina Cipollari fa calare il gelo : 'Sperti - togliti il parrucchino e l'ovatta tra le gambe' : gelo in studio a Uomini e donne . Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti , più che un siparietto, va in onda un regolamento di conti sotto gli occhi, sbarrati, di Maria De Filippi . La bionda opinionista ...

Uomini e donne - Tina Cipollari fa calare il gelo : "Sperti - togliti il parrucchino e l'ovatta tra le gambe" : gelo in studio a Uomini e donne. Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, più che un siparietto, va in onda un regolamento di conti sotto gli occhi, sbarrati, di Maria De Filippi. La bionda opinionista accusa il collega di dichiarare meno anno di quanti ne abbia in realtà, poi affonda il coltello nella p

Uomini e Donne - Andrea eliminato : la reazione di Tina Cipollari : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne eliminato: la richiesta di Tina Cipollari Quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 è stata davvero pregna di colpi di scena. Cosa è successo? Teresa Langella ha eliminato clamorosamente Andrea Dal Corso. Un’eliminazione, che ha lasciato tutti di stucco, Tina Cipollari compresa. Proprio quest’ultima, subito dopo l’eliminazione di Andrea Dal ...

Uomini e donne - Tina Cipollari litiga - ancora - con Gianni Sperti : «Togli parrucchino e ovatta dalle gambe» : A Uomini e donne va in scena un nuovo scontro trash tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. La vamp ha accusato l'opinionista di dichiarare meno anni di quelli che ha, ma anche di utilizzare un ...

Tina Cipollari massacra Gianni Sperti : 'Togliti parrucchino e ovatta dalle gambe' - Video : Uomini e donne è diventato il 'Tina Cipollari Show' di Canale 5. In quasi tutte le puntate del dating show sentimentale di Maria De Filippi, la storica opinionista del pomeriggio di Canale 5 va in escandescenze e ieri pomeriggio la sua 'vittima' è stato il collega Gianni Sperti. La furia di Tina si è abbattuta anche sull'opinionista che da anni condivide con lei la seduta all'interno dello studio del programma pomeridiano Mediaset. Tina ha mosso ...

Tina Cipollari stufa di Gianni Sperti : è scontro a Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari contro Gianni Sperti Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato un incredibile scontro tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ha fatto davvero molto parlare i telespettatori. Cosa è successo? L’opinionista ha criticato duramente la tronista Teresa. E poco dopo ha abbandonato polemicamente lo studio del programma. A quel ...

Kevin Basili/ Uomini e Donne - Tina Cipollari lo accusa : 'Sei il più finto di tutti - una moneta falsa!' : Kevin Basili è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella che si sta facendo spazio 'tra la folla' di ragazzi venuti a corteggiare la campana.

Uomini e donne - Gemma Galgani e il fratello di Tina Cipollari : l'inatteso gesto prima di uscire dallo studio : Anche Gemma Galgani nella rete del fratello di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, che con la dama di Torino ha un pessimo rapporto (l'ha anche fatta piangere dopo averle versato dell'acqua addosso) ha coinvolto Giuliano, suo fratello, in uno scherzo ai danni di Angela, la dama del Tron

Angela Di Iorio / Incontra Giuliano - il fratello di Tina Cipollari : scherzo a Uomini e Donne per la dama... : Angela di Iorio, Uomini e Donne: sarà lei la protagonista del trono over di oggi grazie all'arrivo del fratello di Tina Cipollari pronto a corteggiarla

Uomini e Donne - perfida Tina Cipollari : il tranello con cui umilia Angela grazie a suo fratello : Una succosa anticipazione sul Trono Over di Uomini e Donne, il regno di Maria De Filippi, che nella puntata del 9 gennaio regalerà un importante colpo di scena. Al centro dell'attenzione la signora Angela, che sarà vittima di uno scherzo della solita Tina Cipollari, la quale ha fatto arrivare nello

Tina Cipollari e il bullismo a U&D : per Cecchi Paone non deve lasciare il programma : La famosa opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari è finita nuovamente nel mirino del gossip a causa dei suoi atteggiamenti un po' troppo irruenti. Negli utlimi tempi, i suoi attacchi a Gemma Galgani si stanno facendo davvero troppo forti e questo sta spingendo il pubblico da casa ad essere stanco dei soliti teatrini. Molte persone sono, addirittura, arrivate ad accusare la Vamp di bullismo nel programma contro la dama bianca. In merito a ...

ANGELA DI IORIO/ Uomini e donne - nuova lite con Tina Cipollari : 'È un'arrampicatrice sociale' : ANGELA di IORIO, Uomini e donne: sarà lei la protagonista del trono over di oggi grazie all'arrivo del fratello di Tina Cipollari pronto a corteggiarla

Uomini e donne - Tina Cipollari e Gianni Sperti tornano e i telespettatori impazziscono : 'Come sono conciati' : Mistero a Uomini e donne . Tornati in onda dopo le vacanze natalizie, i telespettatori hanno iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto a Tina Cipollari e Gianni Sperti . I due opinionisti fissi di ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e Gianni Sperti tornano e i telespettatori impazziscono : "Come sono conciati" : Mistero a Uomini e donne. Tornati in onda dopo le vacanze natalizie, i telespettatori hanno iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti fissi di Maria De Filippi sarebbero riapparsi "tirati in volto", anzi "tiratissimi". Forse, si sospetta, per effet