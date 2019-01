The Good Doctor terza puntata: trama e anticipazioni 11 gennaio 2019

cubemagazine

: Right after the clash against Fiorentina, 11 Rossonere will be leaving for international duty! Good luck for your f… - acmilan : Right after the clash against Fiorentina, 11 Rossonere will be leaving for international duty! Good luck for your f… - Everyeye : Evil: CBS dà il via libera ad una nuova serie dai creatori di The Good Wife - InoGiuseppe : Tornano la Perego e Gerry Scotti. #guidatv -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) THE. Torna su Rai 2 venerdì 11la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitodegli episodi della. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAThe11The– episodio 7 Un altro me. Un ragazzo affetto da autismo deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. I suoi genitori, però, si oppongono alla presenza di Shaun in sala operatoria. Per la prima volta sarà il dottor Melendez a difendere il giovane chirurgo, esaltandone le eccezionali qualità. Nel frattempo, ...