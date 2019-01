Tennis | Andy Murray si ritira tra le lacrime | “Troppi dolori”

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Un addio amaro, annunciato tra le, quello del tre volte vincitore del Grande Slam, 31 anni e considerato uno dei quattro moschettieri che ha fatto grande ilnell’ultima decade insieme a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. L’addio alin una conferenza choc interrotta più volte per fermare pianti e singhiozzi in cui lo scozzese ha rivelato che tenterà di onorare fino all’ultimo l’impegno preso, ovvero, l’Australian Open, prima prova stagionale dello Slam, ma non c’è nulla di certo per via dei costanti problemi fisici che lo tormentano da tempo.Dolori all’anca che non gli permettono di allenarsi né di scendere in campo per dare il meglio: “Non posso continuare a fare questo. Ho male sempre, anche a indossare un calzino”, ha detto piangendo, che sarà comunque al via sul cemento del ...