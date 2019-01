Tennis | Andy Murray in lacrime annuncia il ritiro

Andy Murray si ritira dal Tennis : 'Troppo dolore all'anca - addio previsto a Wimbledon' : La carriera e i numeri di Murray 1 - Murray è diventato il primo tennista britannico a diventare n°1 del mondo il 7 novembre 2016. 41 - Il numero di settimane passate in vetta al ranking 3 - I ...

Tennis - Andy Murray si ritira! Lo scozzese spera di arrivare a Wimbledon - ma l’addio potrebbe giungere già agli Australian Open : Andy Murray ha detto basta: lo scozzese deve ritirarsi dal circuito mondiale ed appendere la racchetta al chiodo. Troppo forti i dolori all’anca che, come confidato in conferenza stampa dal Tennista, gli impediscono anche semplici gesti quotidiani. L’ipotesi di continuare a giocare soltanto in doppio è stata scartata dal britannico. Ex numero uno al mondo, Murray ha dichiarato visibilmente commosso: “Vorrei arrivare a ritirarmi ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il Tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis - Andy Murray : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto - probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo” : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto, probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo”. Con queste parole sul proprio profilo social Andy Murray ha espresso tutta la sua voglia di tornare a calcare i campi da Tennis più prestigiosi ed essere tra i protagonisti dopo i tanti problemi fisici. Il 31enne scozzese, ex numero 1 del mondo, reduce da un intervento chirurgico all’anca a gennaio, ha faticato molto a ...