Tav | Toninelli | “Analisi costi-benefici completa entro gennaio Sbarchi? Senza di me

Toninelli : “Avremo l’analisi costi-benefici sulla Tav a fine gennaio” : l’analisi costi-benefici sulla Tav «è arrivata come bozza. La stiamo vagliando». Lo ha ribadito il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ospite di Agorà su Rai3. Quando arriverà la risposta definitiva? «A fine gennaio penso che potrò avere l’analisi completa», ha risposto il ministro, che ha ricordato anche che nel contra...

Tav - Toninelli : a fine gennaio la risposta definitiva : L'impatto sull'economia non può essere analizzato con la teoria del valore aggiunto. Il moltiplicatore occupazionale per le grandi opere di ingegneria civile è basso".

Tav - Danilo Toninelli : "Entro fine gennaio la risposta. In base al contratto va ridiscussa" : Dopo la conclusione dell'analisi costi benefici Danilo Toninelli torna a parlare della Tav. Il ministro ricorda che nel contratto di governo tra M5s e Lega nel punto che riguarda la Torino Lione è scritto: "Ridiscutere integralmente l'opera". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha sottolineato in un intervento ad Agorà. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero ...

Tav - Toninelli : risposta a fine gennaio : 10.20 "A fine gennaio arriverà il parere definitivo" del governo sulla Tav. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli, ad Agorà, su Rai 3. Sui migranti al largo delle coste maltesi sulle navi delle Ong, Sea Watch e Sea Eye,"ha deciso tutto il Governo",ha detto Toninelli.Quanto alle affermazioni del ministro dell'Interno, Salvini, circa la possibilità di sbarchi in Italia:"Fino all'attracco della nave decide il ...

Tav : Toninelli - "Il contratto dice di ridiscutere integralmente l'opera" : Nel contratto di governo tra M5s e Lega c'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta con consapevolmente". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite ad Agorà, parlando del Tav e delle polemiche di questi giorni. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai ...

Tav - Toninelli : ben venga il referendum - ma avveduto e informato : Roma, 10 gen., askanews, - Sulla Tav Torino-Lione il referendum 'è uno strumento splendido, ben venga se lo chiedono i cittadini, anche se andava fatto quando si discuteva dell'opera 15 o 20 anni fa'. ...

Toninelli : analisi su Tav - poi confronto : 16.07 Serve ancora qualche giorno per l'analisi costi-benefici sulla Tav. Così il il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, spiegando che per ora c'è una bozza,sottoposta a vaglio di conformità Una volta fatto l'esame di conformità dell'analisi, aggiunge, "andiamo a condividerlo con la ministra francese e con la commissaria Ue Bulc, dopodiché la renderemo pubblica e apriremo il dibattito generale e il dibattito all'interno della ...

Tav - Toninelli : referendum solo in caso di necessità : 'Di referendum si parla solo in caso di necessità'. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato a margine di un convegno, replica alle dichiarazioni del ...

Tav - l'analisi costi-benefici consegnata al ministro Toninelli : Ormai ci siamo. La famosa analisi 'costi-benefici' che il governo ha fatto preparare sulla Tav è pronta ed è stata consegnata. A riverlarlo è il professor Marco Ponti , che presiede la commissione ...

Un altro conflitto con Parigi : Toninelli ricongela la Tav : Sempre più al centro della bufera. Il ministro per le infrastrutture, Danilo Toninelli, non riesce a uscire da un angolo dove, a dir la verità, è arrivato sulle sue gambe. La notizia che ha scatenato ...

Toninelli : "Brennero sì - trivelle no - Tav forse" : 'Io - ribadisce per evitare nuove gaffes - non deciderò sulla base di opinioni mie personali o sulla base di opinioni politiche, nonostante la mia forza politica abbia giustamente contestato l'uso di ...

Tav : Chiamparino - cifre Toninelli vecchie : ANSA, - TORINO, 8 GEN - Le cifre di spesa per la Tav Torino-Lione di cui ha parlato oggi il ministro Toninelli "sono precedenti all'accordo internazionale del 2012 che di fatto ha dimezzato i costi ...