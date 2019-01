Tav | Salvini | Non possiamo fermare referendum proposto da cittadini | la mia

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Salvini rilancia : nessuno pretende che progetto Tav non si tocchi - ma si vada avanti : Tav: "nessuno pretende che il progetto non si tocchi, pero' io voglio un'Italia del si' che vada avanti e non che torni indietro". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando della Tav. Quindi revisione non significa cancellazione? "Esatto" ha risposto Salvini a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl, a Milano.

Comandano i terroni? Leoluca Orlando contro il quotidiano ´porTavoce di Salvini´ : Con un post appena pubblicato sui social network, Leoluca Orlando attacca, definendolo "vergognoso" il titolo del quotidiano "Libero" che oggi apre in prima pagina con la scritta "Comandano i terroni" ...

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Tav - Toninelli : “Analisi costi-benefici completa entro gennaio. Sbarchi? Senza di me Salvini non avrebbe fatto niente” : L‘analisi costi benefici sulla Tav sarà completa entro fine gennaio. “È arrivata come bozza. La stiamo vagliando”, spiega Danilo Toninelli ad Agorà su Rai3. Ma la grande opera non rischia di spaccare il rapporto fiduciario tra i due alleati di governo, visto che la Lega è favorevole? “Se non ci fosse il contratto di governo le potrei rispondere di sì, ma siccome c’è un bel contratto di governo che vincola due forze ...

Tav - la sfida di Salvini : "O è un no ben motivato o chiediamo un parere agli italiani ". Lo dice Matteo Salvini, parlando della Tav a 'Porta a Porta', riferendosi a un possibile referendum per l'alta velocità. E sulle tensioni ...

Tav - Salvini : 'In caso di bocciatura dei tecnici referendum scelta obbligata' : ' Di referendum si parla solo in caso di necessità '. A dirlo è il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commentando l'ipotesi paventata questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini in caso ...

Salvini : “Porti sono e restano chiusi. Ue mantenga impegni - poi ne parliamo. Tav? Va terminato - come la Tap” : “Reddito di cittadinanza? Lo voteremo se ci saranno un aumento di centinaia di migliaia di pensioni di invalidità, il sostegno alle famiglie numerose con i bimbi, i paletti per i furbetti per evitare che ci sia chi fa due lavori in nero e poi si piglia pure il reddito di cittadinanza. Conto che ci siano tutte queste cose, come erano negli accordi col M5s. Io rispetto gli accordi che firmo con gli altri e mi aspetto che gli altri facciano ...

Tav - Salvini : 'Se analisi dei tecnici sarà negativa - si andrà al referendum' : Secondo Marco Ponti, coordinatore del gruppo di lavoro del Mit (il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la relazione finale sulla Tav avrebbe concluso le sue valutazioni con una bocciatura dell'opera. Salvini ha perciò rilasciato delle dichiarazioni in cui afferma che se le cose stanno così, non si potrà evitare un referendum. Di Maio invece sembra ancora cauto nel tirare conclusioni....Continua a leggere

Tav : nuovo scontro nel governo. Salvini apre a referendum : 'Meglio finirla' : ... che gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i ...

Scontro sulla Tav e l'analisi costi-benefici : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Salvini : avanti sulla Tav - nessuno potrebbe fermare un referendum : Roma, 10 gen., askanews, - 'Io commento quello che ho visto e letto, in questi mesi ho letto cose mai viste. Io sulla Tav dico di andare avanti, non mi fido di indiscrezioni giornalistiche. Tuttavia ...

