Tav | Di Maio | Non mi stupisce Lega in piazza | ma c' è contratto

Tav - verso bocciatura analisi costi-benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere

Gilet gialli - il porTavoce Drouet non vedrà Di Maio : “Nostro movimento è apolitico - rifiutiamo gli aiuti di tutti i politici” : “Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno iniziato un movimento apolitico fin dall’inizio, non saremmo quello che siamo senza questo”. Recita così l’esordio del messaggio che Eric Drouet, uno dei portavoce degli attivisti francesi, ha indirizzato al leader M5s. Ieri il vicepremier italiano aveva ufficializzato la sua volontà di incontrare gli esponenti del movimento e lo stesso Drouet aveva detto di essere pronto ad ...

Scontro sulla Tav e l'analisi costi-benefici : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Tav - Salvini : in caso di valutazione negativa sì a referendum. Di Maio : «Contrari all’opera» : «Al governo si discute, anche sulle infrastrutture. Io sono a favore di nuove strade e ferrovie. La Tap, ad esempio, è in corso di lavorazione. Sono a favore della Tav e affinché vada...

Europee - i porTavoce dei Gilet gialli Drouet e Levavasseur : “Appoggio Di Maio è importante - siamo pronti a incontrarlo” : Sono pronti a incontrare Luigi Di Maio. E anche ad andare fino a Roma per un faccia a faccia. Dopo che i 5 stelle hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno ai Gilet gialli, due dei portavoce più rappresentativi hanno detto di essere disponibili al dialogo. Il movimento di protesta francese non è strutturato e non ha dei referenti ufficiali, ma ci sono alcuni volti che per il momento sono emersi più degli altri. Il primo è Eric Drouet, ...

Di Maio e i Gilet Gialli - replica l'ex porTavoce del movimento francese : 'L'Italia è l'Italia - la Francia e la Francia' : ... secondo quanto riportato da 'France Info' il partito potrebbe chiamarsi 'Les Emergents', 'Gli Emergenti', e punterebbe a una grande riforma fiscale e al 'ritorno del sociale' nell'agenda politica. ...

Quando Di Maio e Di Battista sbraiTavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...

Luigi Di Maio : 'Gli espulsi M5s sTavano già fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi' : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei ...

Manovra - ore decisive : stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Dobbiamo essere compatti'. Sul Tavolo anche il 'caso' ecotassa : stasera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte , i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri dell'Economia, Giovanni Tria , e dei rapporti con il Parlamento, ...

Fca - dal Tavolo all’emendamento : Di Maio non convince : A Fca il ministro dello Sviluppo nei giorni scorsi aveva dato assicurazioni precise, ovvero che l’ecotassa sarebbe stata cancellata. Poi al tavolo convocato martedì pomeriggio al ministero di via Veneto Luigi Di Maio non era stato altrettanto chiaro. Il ministro dello Sviluppo aveva sì aperto all’ipotesi di modificare la norma inserita nella legge ...

Tav - Di Maio e Toninelli : “Referendum? Dovrebbero chiederlo i cittadini”. Appendino : “Prima analisi costi-benefici” : Dopo l’apertura di Matteo Salvini a un ipotetico referendum sul Tav, avvenuta ieri al margine dell’incontro con i presidenti territoriali di Confindustria Lombardia, a parlare ora è il fronte 5 stelle del governo. “Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovranno dirci se quest’opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, ...

Tav - Salvini e la proposta all'alleato Di Maio : 'Un referendum per decidere cosa fare' : Lo spiega poco dopo aver incontrato gli imprenditori lombardi, a Milano, seconda tappa del percorso di riavvicinamento al mondo del fare che il leader della Lega ha avviato non appena fiutata la ...