Superbike 2019 | ecco la entry list del Mondiale

Sky al rilancio di TV8 e Cielo. Nel 2019 arrivano live le gare Superbike : Remo Tebaldi, da poche settimane ai vertici di Tv8 e di Cielo come nuovo senior director Sky terrestrial channels, prepara le novità di palinsesto 2019 e le anticipa su Italia Oggi. Con un ulteriore potenziamento dell' access prime time, che vedrà il debutto, dal prossimo 21 gennaio alle 18.30 su Tv8, di Pupi e Fornelli, con il cantante Pupo e lo chef Cristiano Tomei che dovranno confrontarsi con persone totalmente incapaci di ...

Superbike - Calendario Mondiale 2019 : le date e il programma dei 13 Gran Premi. Come vederli in tv : L’anno solare 2018 sta per esaurirsi ed è giunto il momento di proiettarci alla prossima stagione del Mondiale Superbike, che comincerà a partire dal 22 febbraio con la prima tappa a Phillip Island, in Australia. L’annata 2019 vedrà una Grande novità per quanto riguarda il format dei weekend di gara, infatti si disputeranno tre manche per ogni Gran Premio. L’esordio del nuovo format, che prevede gara-1 il sabato alle ore 14.00, ...

Superbike 2019 - Yamaha raddoppia nel Mondiale : In sella alle R1 ci saranno quindi anche Sandro Cortese , campione del mondo Supersport600 nel 2018 , oltre che della 125GP, e il nostro Marco Melandri . Melandri torna alle origini Il salto di ...

Superbike 2019 - Kawasaki e Rea per la cinquina : Test preseason sempre davanti Il fenomeno nord-irlandese, che ha anche ricevuto una laurea ad honorem per il contributo allo sport nel suo Paese, sembra essere partito alla grande anche nel ...

Superbike. La sfida 2019 di Ducati per conquistare il regno Kawasaki : Per riportare un titolo a Borgo Panigale, che manca dal 2011 , all'epoca erano stati Checa e Althea a trionfare, , la Ducati conferma il suo impegno in Superbike schierando la nuovissima Panigale V4 R ...

Superbike - nel 2019 si correrà ancora a Laguna Seca : Il pluri campione del mondo Jonathan Rea ha lasciato il segno in California delle due stagioni passate, vincendo le ultime tre gare sui 3,61 chilometri di asfalto. Tutto sulla Superbike Superbike ...

Superbike - si torna a Laguna Seca nel Mondiale 2019 : Dove e quando si corre Il Mondiale 2019 si apre, come di consueto, con le due tappe asiatico-australiane: la prima a Phillip Island, in Australia , nell'ultimo weekend di febbraio, dal 22 al 24,, la ...

Superbike - Yamaha YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO 2019 : al via le prenotazioni [FOTO] : Al via le ordinazioni della moto super esclusiva YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO disponibile in soli 20 esemplari Da oggi si può ordinare l’esclusiva YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO, m.y. 2019. Decorata con la stessa livrea che ha accompagnato il team Yamaha Factory Racing nella storica affermazione alle 8 ore di Suzuka, la quarta consecutiva, questa moto è già pronta per la pista ed ha la seria intenzione di dominare i circuiti. ...

Superbike - Mondiale 2019 : arriva la gara sprint - come funzionerà la novità? Il regolamento e come cambia il weekend : Il Mondiale Superbike 2019 sarà caratterizzato da una grande novità, in ogni weekend di gara non si disputeranno più soltanto due gare (una al sabato e una la domenica) ma ben tre prove. Si è dunque aggiunta una terza competizione che si correrà la domenica mattina e che sarà denominata gara Tissot Superpole ma come funzionerà questo evento che riempirà ulteriormente il fine settimana? Si tratterà di una prova sprint di dieci giri che assegnerà ...

Superbike. Cambia il format del weekend nel 2019 : Da quattro a tre sessioni di prove libere Il venerdì si ritorna a due turni di prove libere per il WorldSBK. Nessuna modifica al WorldSSP600, mentre il WorldSSP300, data la numerosità degli iscritti, ...

WORLD Superbike 2018-2019 Il libro ufficiale : WORLD SUPERBIKE 2018-2019 Il libro ufficiale – di Michael Hill – realizzato in collaborazione con DORNA WSBK Organization – Giorgio Nada Editore – Formato: 24.3×27 – Pagine: 176 – Foto: centinaia a colori – Brossura – Testo: italiano – Prezzo: 25,00 €; prezzo scontato solo per acquisti online 21,25 € – Disponibile anche l’edizione inglese […] L'articolo WORLD SUPERBIKE ...

Superbike – Svelato il calendario provvisorio della stagione 2019 : E’ stato Svelato oggi il calendario provvisorio della stagione 2019 di Superbike A qualche settimana dal termine della stagione 2018 di Superbike, vinta da Jonathan Rea, è stato Svelato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale. Si parte a febbraio dall’Australia per l’ultima tappa sempre in Qatar, ad ottobre 2019. Il calendario provvisorio per la stagione 2019 della Superbike: Phillip Island Grand Prix Circuit ...

Superbike - Marco Melandri rimane in sella! Guiderà la Yamaha GRT nel Mondiale 2019 : Marco Melandri proseguirà la propria avventura nel Mondiale Superbike e il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha del team GRT che entra nel massimo circuito dopo aver sfiorato il titolo Supersport con Lucas Mahias. Il romagnolo era rimasto a piedi dopo la rottura del suo rapporto con la Ducati e sembrava addirittura vicino al ritiro come aveva sibilato un paio di settimane fa dopo il GP del Qatar che aveva concluso la stagione ma ...

SBK 2019. Una Yamaha per Melandri nel mondiale Superbike 2019 : Il 2019 sarà il primo anno nel WorldSBK per Sandro Cortese, ma è il campione WorldSSP in carica ed ex Campione del Mondo Moto3, quindi mi aspetto che si adatti velocemente alla nostra Yamaha YZF-R1. ...