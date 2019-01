Strage bus di Avellino | assolto Castellucci | amministratore di Autostrade

Assolto l'ad di Autostrade per la Strage del bus sul viadotto dell'A16 : Napoli, 11 gen., askanews, - Assolto l'amministratore delegato di Autostrade , Giovanni Castellucci. E' questa la sentenza di primo grado sulla strage del bus precipitato il 28 luglio del 2013, dal ...

