Strade provinciali | i parlamentari agrigentini | ' Svolta decisiva per la viabilità'

Neve Messina - Città Metropolitana : mezzi e operatori in azione per garantire la percorribilità delle Strade provinciali : Dalle prime ore della mattinata tutti i mezzi ed il personale addetto alla viabilità della Città Metropolitana di Messina sono in piena fase operativa per assicurare la percorribilità stradale nelle zone montane dove sono in corso moderate precipitazioni nevose. Sui tratti interessati sono presenti anche gli agenti della Polizia Metropolitana che garantiscono la sicurezza degli automobilisti in transito; inoltre, così come definito nel corso ...