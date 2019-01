Stop bus e metro giovedì a Roma

La musica viaggia verso la sua apocalisse diStopica - il traffico del Trap e la disperata ricerca del business nei Live : Il 2019 è un anno strano. Perché, per una strana serie di coincidenze, una buona parte del futuro apocalittico che alcune delle menti più lucide e al tempo stesso visionarie del Novecento ci hanno regalato viene a bussare al nostro immaginario. Toc toc, siamo arrivate. Non è la prima volta che succede, e forse il caso di 1984, romanzo di George Orwell, il caso più famoso, ma stavolta ci sono coincidenze che inquietano ulteriormente, non fosse ...

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio : Stop per 4 ore a metro e bus. Fermi dalle 10 alle 14 anche i pullman a noleggio : Si prospetta un lunedì nero per i trasporti il prossimo 21 gennaio. I sindacati del settore hanno infatti dichiarato lo Sciopero dei lavoratori sia dei mezzi locali che dei pullman a noleggio su tutto il territorio nazionale. Lo stop interesserà i bus, sia urbani che extraurbani, e le metropolitane per quattro ore, con orari diversi a seconda della località e sempre rispettando le fasce di garanzia. Gli autobus noleggiati invece si fermeranno ...

Sindacato Usb dei vigili del fuoco denuncia Salvini : “Stop al porto abusivo della divisa” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini indossa abusivamente le divise delle forze dell’ordine. Lo sostiene il Sindacato Usb vigili del fuoco, citando l’articolo 498 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un cor...

Manovra : Stop a furbetti flat tax - arriva norma anti-abusi : Roma, 2 dic., askanews, - stop ai furbetti della 'flat tax'. Con un emendamento dei relatori alla Manovra vengono introdotti paletti per evitare abusi come licenziamenti o uscite strumentali dal mondo ...

Una tegola da $489 milioni di perdite per GameStop che sta rivedendo ogni aspetto del suo business : Nonostante l'aumento delle vendite GameStop sta perdendo soldi, per cui i vertici dell'azienda hanno deciso di rivedere ogni aspetto del business della società, riporta MCV.Le vendite di nuovo hardware sono aumentate del 12,8% mentre le vendite Software dell'11%, ma nonostante ciò GameStop registra perdite per $ 488,6 milioni nel suo terzo trimestre fiscale.La società rivela che l'uscita di Spider-Man, Red Dead Redemption 2 e Call of Duty hanno ...

Casamonica - ruspe su ville : presenti anche botole/ Roma - legale : 'Stop a demolizione : abuso è prescritto' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da ruspe. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". legale: 'Stop a demolizione: abuso è prescritto'

Dl Fisco - Stop al condono e via a sanatoria per errori formali : arriva l’emendamento omnibus. Rinnovato il bonus bebè : Via il condono e al suo posto la sanatoria degli errori formali. Ma anche tassa dell’1,5% sui Money Transfer, il fondo per le calamità, la detassazione per le sigarette elettroniche, il rinnovo del bonus bebè e le misure per Campione d’Italia dopo il fallimento del casinò. Sono i sei capitoli contenuti nell’emendamento ‘omnibus‘ al decreto fiscale messo a punto da maggioranza e governo depositato in commissione Finanze del Senato. Il ...

