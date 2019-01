Sportitalia | Palinsesto Calcio 14a Giornata Campionato Primavera

Sportitalia - Palinsesto Calcio 22 e 23 Dicembre (Primavera - Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 13° e ultima giornata dell’anno solare 2018 sarà raccontata accendendo le telecamere su 5 campi con la sorpresa di uno speciale ‘Diretta Gol’ domenica mattina in...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 14 - 15 e 16 Dicembre (Primavera - Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - EEcco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 12° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione. <span st...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 7 - 10 Dicembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sette le partite dell’11° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagion...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 30 Novembre - 2 Dicembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sono sei le partite della 10° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagio...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 23 - 26 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sono sette le partite della 9° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione. <s...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 17 e 18 Novembre (Serie C - Argentina) : SERIE C - Grande doppio appuntamento con la Serie C domenica 18 Novembre 2018. Nel week end di sosta della Serie A e della Serie B Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà in diretta ed esclusiva due partite valide per la 12° giornata del Girone B della Serie C. <s...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 9 - 11 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Un altro grande week end dedicato al campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 8° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione fino all&rsq...