Speed skating | Europei 2019 | FORMIDABILE Francesca Lollobrigida! E’ terza anche nei 3000

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : inizia bene la corsa al podio di Francesca Lollobrigida. L’azzurra è seconda dopo la prima giornata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di Speed skating: oggi, venerdì 11 gennaio, a Collalbo inizierà la rassegna continentale. Saranno otto gli azzurri impegnati (sette effettivi più una riserva) sull’ovale italiano alla ricerca dei titoli allround e sprint. Per quanto riguarda gli uomini per l’allround saranno in pista Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Gabriele Galli, con Michele ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Dakar in tempo reale - Lollobrigida esaltante nello Speed skating : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, venerdì 11 gennaio. Si avvicina il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre si sono completate le qualificazioni degli Australian Open a Melbourne ed Andreas Seppi è sceso in campo per le semifinali a Sydney. Dopo questa scorpacciata di tennis arriverà la 10 km sprint maschile di biathlon, ma per gli Sport ...

Speed skating - Europei Collalbo 2019 : Francesca Lollobrigida parte benissimo ed è terza nei 500 metri! : Ottimo inizio a Collalbo per Francesca Lollobrigida negli Europei allround di Speed skating: l’azzurra ha centrato un grande terzo posto nella prime delle quattro prove in programma. Sui 500 metri l’italiana ha chiuso al terzo posto facendo segnare il personale in 39″56, rafforzando così i suoi propositi di podio. I 500 metri sono la prova più importante perché fanno da “unità di misura” per le altre prove e ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : inizia la corsa al podio di Francesca Lollobrigida : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di Speed skating: oggi, venerdì 11 gennaio, a Collalbo inizierà la rassegna continentale. Saranno otto gli azzurri impegnati (sette effettivi più una riserva) sull’ovale italiano alla ricerca dei titoli allround e sprint. Per quanto riguarda gli uomini per l’allround saranno in pista Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Gabriele Galli, con Michele ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di Speed skating e short track - c’è il biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : Europei di Speed skating e short track - c’è il biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

Speed skating - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Collalbo. Fari puntati su Francesca Lollobrigida : Da domani si comincia. La stagione dello Speed skating è alla prima fermata di quelle importanti: dall’11 al 13 gennaio infatti l’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) sarà teatro di sfide interessanti negli Europei 2019. Un contesto nel quale gli atleti e le atlete del pattinaggio velocità pista lunga vorranno centrare il bersaglio grosso, andando a caccia del titolo continentale. Appuntamento dunque nell’Arena Ritten dove la Nazionale ...

Speed skating - Europei 2019 : Andrea Giovannini a caccia del piazzamento e della continuità : Il momento tanto atteso si avvicina. Dall’11 al 13 gennaio, l’anello di ghiaccio a Collalbo (Italia) sarà teatro di grandi sfide per il primo vero appuntamento internazionale del 2019 dello Speed skating. Gli Europei animeranno la scena e gli atleti più forti del Vecchio Continente esprimeranno il loro 100% per regalare emozioni al pubblico presente. L’Italia vorrà fare bella figura, giocando in casa. Le motivazioni non ...

Speed skating - Europei 2019 : i favoriti. Kramer punta ad una nuova corona nell’all-round - Lorentzen favorito nello sprint : Il 2019 è ormai entrato a far parte della nostra realtà e lo Speed skating, dopo una pausa, torna in scena con la prima competizione importante a livello internazionale di questo nuovo anno: gli Europei a Collalbo (Italia) dall’11 al 13 gennaio. Sul ghiaccio italiano assisteremo a sfide decisamente interessanti in cui i grandi interpreti di questa disciplina si esibiranno andando in cerca del meglio possibile: la vittoria. E’ il caso ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida punta al podio per consacrarsi come atleta all-round : Orgoglio e rabbia: questi sono i sentimenti con i quali Francesca Lollobrigida ha iniziato la sua stagione. La delusione olimpica e quel settimo posto a PyeongChang (Corea del Sud) nella mass start dello Speed skating hanno rappresentato un momento di grande difficoltà per la nostra atleta, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di questa specialità e campionessa europea a Kolomna (Russia). Tuttavia da quella delusione Francesca ha saputo ...

Speed skating - Europei Collalbo 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dall’11 al 13 gennaio Collalbo sarà la capitale continentale dello Speed skating. Una tre giorni intensa nella quale verranno assegnati i titoli allround e sprint validi per l’edizione 2019 degli Europei. La Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto ci terrà particolarmente a ben figurare ed a dimostrare di essere all’altezza della situazione. Francesca Lollobrigida sarà la stella della squadra. La romana viene da un ...

Speed skating - Campionati Italiani 2019 : Bosa e Bonazza vincono i titoli sprint - Giovannini e Lollobrigida i migliori nella mass start : Cala il sipario sui Campionati Italiani di Speed Skating a Baselga di Pinè. Quest’oggi si assegnavano gli ultimi titoli riservati alla velocità e nella mass start. Possiamo dire che le gerarchie sono state rispettate. David Bosa e Noemi Bonazza infatti si sono confermati i migliori sulle distanze brevi, centrando il bersaglio grosso nei 1000 metri. Bosa si è imposto con il tempo di 1’11″45 davanti a Mirko Giacomo Nenzi ...

Speed skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida campioni nell’allround : Seconda giornata delle tre in programma agli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani proseguono con le seconde prove sui 500 metri maschili e femminili e con le gare sui 1500 per uomini e donne e poi sui 5000 per le donne e sui 10000 per gli uomini. Molto bene Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, che si aggiudicano le graduatorie allround, mentre nelle distanze sprint sono in testa Noemi Bonazza e David Bosa. ...

Speed skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Francesca Lollobrigida si aggiudica i 3000 - a Davide Ghiotto i 5000 : Prima giornata degli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani sono scattati con le prove sui 500 e sui 1000 metri maschili e femminili e con le gare sui 3000 per le donne e sui 5000 per gli uomini. Molto bene Noemi Bonazza, prima su entrambe le distanze sprint, mentre al maschile si impongono David Bosa sulla distanza più breve e Mirko Giacomo Nenzi sui 1000. Gare long distance vinte da Francesca Lollobrigida e Davide ...