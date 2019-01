Spazio | India | l’ISRO annuncia rinvio della missione lunare

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) L’Organizzazionena per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata primafine di aprile. Il presidente dell’Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile. Se il lancioChandrayaan-2 non sarà possibile nell’ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno.L'articolo: l’ISROMeteo Web.