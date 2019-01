Siria | Turchia | offensiva contro i curdi ' con o senza ritiro Usa'

Turchia attaccherà i curdi in Siria a prescidere dalle azioni degli Stati Uniti - : L'operazione turca pianificata nella Siria nordorientale non dipende dal ritiro delle truppe americane dalla regione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu. Le sue parole ...

La Siria riaccende lo scontro Turchia-Usa. Erdogan non riceve Bolton : NEW YORK - È di nuovo gelo tra Stati Uniti e Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rifiutato di incontrare il consigliere di sicurezza nazionale americano John Bolton in visita ad ...

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta l’incontro con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...

CAOS Siria/ Via libera ad al Qaeda : la strategia di Russia e Turchia per eliminare il terrore : Con un piano altamente spregiudicato, Russia, Turchia e Iran fanno sì che gran parte della sacca di Idlib cada sotto Hts. Ecco perché

Siria - intesa Russia-Turchia dopo il ritiro delle truppe Usa : Russia e Turchia hanno concordato di coordinare le proprie operazioni di terra in Siria , dopo l'annuncio del ritiro delle truppe Usa . Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov . "...

Siria - patto tra Russia e Turchia : "Dopo ritiro Usa coordineremo le azioni" : Russia e Turchia hanno raggiunto un accordo di coordinamento tra i loro rappresentanti militari in Siria dopo il ritiro delle truppe Usa dal Paese: lo riferisce il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov dopo l'incontro a Mosca dei ministri degli Esteri e della Difesa dei due Stati. "Abbiamo concordato che i rappresentanti militari russi e turchi sul terreno continueranno a coordinare le loro azioni in questo nuovo contesto, con l'obiettivo di ...

Siria - Erdogan invita Trump in Turchia dopo annuncio ritiro truppe - : La Casa Bianca ha comunicato che il presidente è "aperto a un potenziale incontro in futuro", dopo che nella giornata di ieri il portavoce presidenziale turco aveva annunciato l'invito

La Turchia coordinerà con la Russia l'operazione militare in Siria settentrionale - : Dopo la decisione politica di Trump, i militari devono decidere cosa fare con le armi durante il processo di ritiro delle truppe e come rapportarsi con le organizzazioni terroristiche ed altro…...

Siria - leader curdo : “L’Isis non è sconfitto Ci sono 3mila jihadisti nelle nostre carceri Se Turchia ci invade potrebbero fuggire” : La voce è stanca, come quella di chi, dopo una lunga battaglia, pensa che il peggio sia passato, ma viene rigettato nel baratro di una nuova guerra, combattuta casa per casa, centimetro per centimetro, con il terrore di veder tornare i cadaveri degli amici dalla prima linea, uccisi da un cecchino o da uno Shahid, un kamikaze dello Stato Islamico. Il presidente turco Erdogan ha fatto mettere sulla sua testa una taglia da un milione di dollari e ...

Turchia costretta a temporeggiare operazione militare in Siria dopo ritiro truppe USA - : Secondo il presidente turco Erdogan, ha avuto colloqui nel merito con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione degli Stati Uniti di ritirare le proprie truppe dalla Siria ha ...

Siria - le forze curde continueranno a combattere l'Isis se la Turchia non attacca : Prima l'annuncio di Donald Trump del ritiro delle truppe. Poi quello delle forze curde Siriane che, in queste ore, hanno dichiarato la loro intenzione nel continuare a combattere contro Daesh , nella ...

CAOS Siria/ Jean : se Trump si ritira sarà guerra totale tra Arabia - Turchia e Iran : Donald Trump ha annunciato il ritiro delle truppe americane dalla SIRIA: sarebbe una mossa che trascinerebbe tutto il Medio oriente nel CAOS.

Gli Usa via dalla Siria (lasciando il paese in mano a Turchia e Iran). I curdi : "Pugnalata" : Nel Nord della Siria le truppe turche sono pronte a entrare a Kobane e nelle aree controllate dai curdi "usati" fino ad ora...

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...