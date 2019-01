"Sì a ferie e tredicesima" - vittoria per ex rider Foodora

Processo Foodora - mezza vittoria dei rider : "Ok a ferie e tredicesima" : La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo in parte le richieste dei cinque fattorini...

Processo Foodora - mezza vittoria dei rider : "Vanno trattati come dipendenti della logistica con ferie - tredicesima e malattie pagate" : Sentenza d'appello "pilota": ribaltato il verdetto di primo grado, confermati i licenziamenti di cinque fattorini ma viene fissato un importante precedente