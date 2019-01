Serie A, Genoa-Milan anticipata: ecco quando si disputerà il match

milanworld

: #SerieA, ufficiale: #GenoaMilan alle 15 per motivi di ordine pubblico - Sport_Mediaset : #SerieA, ufficiale: #GenoaMilan alle 15 per motivi di ordine pubblico - DiMarzio : La Lega di #SerieA ufficializza la doppia variazione d'orario per #GenoaMilan e #JuventusChievo ? - TuttoMatera : UFFICIALE - Serie A, cambia l'orario dei due posticipi del lunedì: Questa la decisione su Genoa-Milan e Juventus-Ch… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la LegaA ha annunciato il cambio di orario per. Stando alle nuove disposizioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno, iltra liguri e rossoneri sarà disputato lunedì 21 gennaio alle ore 15 e non invece alle 21, come era originariamente previsto.La partita contro il Grifone sarà la prima del nuovo anno e del girone di ritorno. Un girone nel quale gli uomini di Gattuso saranno chiamati a far meglio rispetto ai 31 punti conseguiti nel girone di andata.L'articoloA,siilproviene daWorld.it.