Selvaggia Lucarelli ironizza sulla scelta della Marcuzzi di andare in vacanza con gli ex

Selvaggia Lucarelli dice la sua su Alessia Marcuzzi : “Non sopporto…” : Selvaggia Lucarelli ironizza su Alessia Marcuzzi Selvaggia Lucarelli, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere sui social per ciò che ha scritto nella sua rubrica su Il Fatto Quotidiano. Cosa ha scritto la popolare giurata di Ballando con le Stelle? In pratica Selvaggia Lucarelli ha fatto dell’ironia su Alessia Marcuzzi, la quale è riuscita a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex compagni. E proprio a tal proposito la donna ha ...

Ballando con le Stelle - parla Milly : news su Selvaggia Lucarelli e Maria De Filippi : Milly Carlucci su Ballando con le Stelle 2019: Selvaggia Lucarelli e Maria De Filippi ci saranno? Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza a marzo 2019 su Rai Uno. Al momento Milly Carlucci è impegnata con i casting dei Vip e con Ballando on the Road, la fase […] L'articolo Ballando con le Stelle, parla Milly: news su Selvaggia Lucarelli e Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Cosenza e la giustizia sociale - 5 Giorni di Musica contro le Mafie : il programma con Levante e Selvaggia Lucarelli : "5 Giorni di Musica contro le Mafie", organizzata dall'associazione "Musica contro le Mafie" e già presente nella rete di Libera di don Luigi Ciotti, partirà il 10 dicembre dall'Auditorium Guarasci di Cosenza dove, dalle 9:30, il magistrato Nicola Gratteri incontrerà gli studenti in occasione dell'evento "Faccia a faccia". La manifestazione ha lo scopo di premiare la Musica che si fa veicolo di messaggi di forte impatto sociale. "Musica ...

Selvaggia Lucarelli bloccata da Facebook : «Una pacchia per i bulli organizzati» : Violenza, sesso, autolesionismo: le regole segrete di Facebook sui post da cancellareMinacceFoto e video di morti o ferimentiFoto e video di bambini picchiati Revenge pornAbusi sugli animaliAutolesionismoLa vita di un moderatoreIl caso di Selvaggia Lucarelli bloccata da Facebook per un mese – poi l’esclusione si è ridotta a due giorni, da domenica sera a martedì – riporta all’attenzione lo scivoloso meccanismo delle segnalazioni da parte degli ...

Elisa Isoardi e Sandro Mayer/ Il fotomontaggio scatena i meme : arriva anche il commento di Selvaggia Lucarelli - IlSussidiario.net : Elisa Isoardi ha voluto ricordare Sandro Mayer condividendo un fotomontaggio che li raffigurava vicini, successivamente è scoppiata l'ironia del web.

Addio a Sandro Mayer : il saluto di amici e colleghi - da Selvaggia Lucarelli a Ivan Zazzaroni : ROMA - Un amico, un maestro, un direttore speciale. Sono in tanti a usare il proprio profilo Twitter e Instagram per dare l'ultimo saluto a Sandro Mayer, morto a 77 anni all'ospedale Fatebenefratelli ...

Fabrizio Corona d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli indaga sui loschi affari dell’ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona era d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Le accuse di Selvaggia Lucarelli all’ex re dei paparazzi Che tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è noto a tutti, ma all’indomani del gossip che ha coinvolto l’ex re dei paparazzi con Asia Argento e delle polemiche che hanno accompagnato l’apparizione del catanese al Grande Fratello Vip, la giornalista spara a zero ...

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli/ Le scuse dopo gli insulti : 'si dicono tante ca**te' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio, rapper di X Factor 2018, offende Selvaggia Lucarelli e poi chiede pubblicamente scusa: 'si dicono tante ca**te'.