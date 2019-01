scuolainforma

: Scuola, pensioni, lavoro e Legge di Bilancio 2019: manifestazione unitaria a Roma il 9 febbraio - scuolainforma : Scuola, pensioni, lavoro e Legge di Bilancio 2019: manifestazione unitaria a Roma il 9 febbraio - infoitinterno : Pensioni quota 100, per la scuola probabile scadenza domanda 28 febbraio - stefybotto : RT @TecnicaScuola: Pensioni, Gissi (Cisl Scuola): 'Quali ricadute per la scuola con le nuove regole' - -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Cgil, Cisl e Uil hanno programmato una grandeper il prossimo 9 febbraio(a) al fine di sostenere la piattaformache contiene le proposte per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito.indetta da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 9 febbraio In una notapubblicata dalle tre confederazioni siche ‘Cgil, Cisl, Uil valutano positivamente il percorso di mobilitazione svoltosi negli scorsi mesi a sostegno della piattaforma. Il consenso delle decine di migliaia di lavoratori, pensionati e giovani alle proposte di Cgil, Cisl, Uil, emerso in occasione delle centinaia di assemblee organizzate su tutto il territorio nazionale, è stato pressoché unanime ed ha rappresentato un primo importante momento di confronto e discussione delle proposte sindacali con i ...