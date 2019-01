Sciopero dei controllori di volo 11 gennaio | la lista dei voli cancellati e quelli

Venerdì nero per il trasporto aereo : ritardi e cancellazioni per lo Sciopero dei controllori di volo : Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei voli annullati, precisando però che l'80% dei passeggeri riuscirà a partire in giornata

Sciopero dei controllori di volo 11 gennaio : probabili ritardi e aerei cancellati - Sky TG24 - : Dalle 13 alle 17 possibili disagi per la protesta proclamata dagli addetti al controllo del traffico aereo. Sul sito di Alitalia l'elenco dei voli cancellati, Ryanair e Easyjet hanno avvertito i ...

Scuola - il 7 e l’8 gennaio Sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata : Il 7 e l’8 gennaio sono state proclamate due giornate di sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo sciopero è stato ...

Sciopero camionisti 14 gennaio 2019 : "No alla modifica dei tempi di guida e riposo" : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato lo Sciopero nazionale degli autisti dei veicoli industriali sopra le 3,5...

Sciopero dei lavoratori somministrati Man Power di Fiumicino : I lavoratori che lavorano a Roma chiedevano turni più "umani" nelle festività, ma la chiusura dell'azienda ha determinato lo Sciopero

Caos manovra - doppio Sciopero dei medici : il 25 gennaio e a febbraio - : I sindacati giudicano "deludente" la legge di bilancio e hanno indetto due giornate di astensione dal lavoro per 24 ore. Annunciate anche iniziative giudiziarie. "Non vogliamo rinunciare agli ...

Scatta questa mattina lo Sciopero dei netturbini. 90 le adesioni - presidio davanti al Comune di Pontedassio : Sono novanta i netturbini che hanno aderito allo sciopero di questa mattina proclamato dai sindacati dopo il mancato accordo nella trattativa con la coop Proteo per il contratto dei dipendenti che si ...

Sciopero dei benzinai dall'11 al 14 dicembre : disagi nelle regioni Toscana e Liguria : La Faib ha indetto uno Sciopero dei benzinai dalla serata di oggi 11 dicembre fino al giorno 14 in tutte le province di Toscana e Liguria, dove si prevedono disagi per gli automobilisti che hanno la necessità di fare rifornimento di carburante al proprio mezzo di trasporto a quattro o due ruote. Faib è l'acronimo di Federazione Autonoma Italiana benzinai. Lo Sciopero di tre giorni interesserà gli impianti a marchio Esso, Api-Ip e TotalErg. La ...

Sciopero Trenord 9 e 10 dicembre : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Questa prima parte del mese di dicembre sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Tra pochi giorni andrà in scena una protesta di CUB, che coinvolgerà il personale di Trenord. A Milano e in Lombardia saranno a rischio i treni dell’azienda ferroviaria per 23 ore. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 3.00 di domenica 9 dicembre alle ore 2.00 di lunedì 10 dicembre. Sarà un weekend di disagi, proprio in ...

Sciopero dei precari di terza fascia : la diretta : Manifestazione dei precari di terza fascia questa mattina davanti al Ministero dell’Istruzione di Viale Trastevere. Le recenti vicende che hanno visto abolire il Fit, lasciando ai precari della terza fascia la riserva del 10% dei posti dai concorsi ordinari selettivi, unica via verso il reclutamento dei docenti secondo il nuovo esecutivo, hanno provocato le vibranti reazioni di protesta dei precari che reclamano a gran voce la ...

