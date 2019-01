Sci | Coppa del Mondo – Ryouyu Kobayashi in grande spolvero nel Salto Speciale

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Ryoyu Kobayashi domina - Alex Insam qualificato con il 35° posto : Si sono appena concluse le qualificazioni della gara sul Trampolino Dal Ben di Predazzo (HS135), in Val di Fiemme. Non fa quasi più notizia il nome del primo classificato: Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, con un Salto che per lui è al risparmio: la misura è di 134.5 metri, il punteggio di 146.5. Dopo aver portato in Giappone il Grande Slam nella Tournée dei 4 Trampolini, il dominatore stagionale non mostra alcuna intenzione di interrompere il ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : si gareggia a Dresda : le sensazioni di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint a TL : Federico Pellegrino racconta le sue sensazioni alla vigilia della sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo in programma a Dresda Le parole di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint in tecnica libera di Dresda, sesta prova dell’anno di specialità in Coppa del Mondo. Il campione valdostano, secondo nella graduatoria di specialità con 237 contro i 304 dell’assente Johannes Klaebo, va a caccia del secondo successo ...

Sci alpino – Coppa Europa : la discesa di Wengen nel segno di Mattia Casse : È un’Italia che vola in Coppa Europa: Casse vince la discesa di Wengen, Cazzaniga ad un passo dal podio È un’Italia sempre più trionfale nella Coppa Europa maschile di sci alpino. Nella discesa di Wengen, in Svizzera, Mattia Casse centra il quinto successo stagionale per la nostra Nazionale dopo quello di Alex Vinatzer nello slalom di Levi e i tre di Simon Maurberger tra il gigante di Funesdalen e i due slalom di Val ...

Sci alpino – Azzurri pronti per Adelboden : le parole di De Aliprandini e compagni alla vigilia del gigante di Coppa del Mondo : Le parole degli Azzurri alla vigilia del sesto gigante di Coppa del Mondo, in programma per domani ad Adelboden Adelboden non è esente dalle nevicate che in questi giorni stanno imperversando al di là dell’arco alpino. Sulla pista Kuonisbaergli va in onda sabato 12 gennaio il sesto gigante dell’anno di Coppa del Mondo (prima manche alle 10.30 tracciata dall’allenatore responsabile Alessandro Serra, seconda manche alle ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Mattia Casse vince la discesa libera di Wengen - quarto Davide Cazzaniga : Mattia Casse ha vinto la discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Lo sciatore nato a Moncalieri, dopo aver fatto segnare ieri il miglior tempo in prova, ha centrato il suo quinto successo in carriera in questa competizione, facendo sua la pista del Lauberhorn. Il classe 1990 ha completato la sua discesa con il tempo di 1:29.78, precedendo l’austriaco Christopher Neumayer di 13 centesimi e il ...

Sci alpino - Kronplatz ospita il quinto gigante della stagione di Coppa del Mondo : ecco la lista delle azzurre al via : Brignone guida il contingente italiano nel quinto gigante di Cdm a Kronplatz in programma martedì 15 gennaio La pista Erta di Kronplatz (Bz) ospiterà martedì 15 gennaio il quinto gigante della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo quelli di Soelden, Killington, Courchevel e Semmering (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). La squadra azzurra schiera il massimo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Federico Pellegrino per la doppietta come nella scorsa stagione : Federico Pellegrino ha voglia di ripetersi: la Coppa del Mondo di sci di fondo si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri, che sarà ripetuto due volte sia nella prova di domani, la sprint in tecnica libera, che in quella di domenica, la team sprint, ancora in tecnica libera. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni - Elena Runggaldier è 7^ e Lara Malsiner 24^ : Riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile con il primo atto della terza tappa stagionale a Sapporo, in Giappone, nel primo appuntamento della trasferta asiatica che si concluderà tra una settimana a Zao. Le qualificazioni odierne hanno definito le 40 partecipanti alla gara di domani e hanno fornito indicazioni interessanti sui valori messi in campo dalle principali protagoniste e candidate per il successo. La norvegese ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni - Elena Runggaldier è 7^ e Lara Malsiner 24^ : Riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile con il primo atto della terza tappa stagionale a Sapporo, in Giappone, nel primo appuntamento della trasferta asiatica che si concluderà tra una settimana a Zao. Le qualificazioni odierne hanno definito le 40 partecipanti alla gara di domani e hanno fornito indicazioni interessanti sui valori messi in campo dalle principali protagoniste e candidate per il successo. La norvegese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : chi sarà in grado di domare il muro di Adelboden? : Quando, prima dell’inizio della stagione, viene emesso il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, i protagonisti segnano con un circoletto rosso diversi appuntamenti. Le discese libere di Kitzbühel e Wengen, gli slalom di Schladming e Madonna di Campiglio, senza dimenticare i giganti dell’Alta Badia e di Adelboden. Domani, infatti, sarà di scena la celebre gara sulla Chuenisbärgli per uno di quegli eventi imperdibili nel ...

Coppa di Serie A : le big in campo - con la nuova formula cresce il faScino : Coppa Italia, ottavi da venerdì a lunedì: sembra il campionato. Juve per un altro record, le rivali per la gloria negata in A

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...