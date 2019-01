Sci alpino - il calendario delle gare del fine settimana ad Adelboden : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile fa tappa questo fine settimana in una delle località storiche del Circo Bianco. In programma, infatti, c’è una due giorni ad Adelboden, dove si disputeranno un gigante ed uno slalom. Marcel Hirscher è il grande favorito e l’austriaco punta ad una straordinaria doppietta sulla pista svizzera. Tanti i possibili rivali, ma in questo momento il leader della classifica generale sembra veramente imbattibile. Di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo moguls 2019 : si riparte da Calgary - tutti contro Kingsbury. Duello Laffont-Kauf : Sabato 12 gennaio (ore 21.30) andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. I funamboli della neve saranno impegnati a Calgary (Canada) dove si disputerà la prima gara del nuovo anno solare, si tornerà a gareggiare dopo praticamente un mese dall’appuntamento di Thaiwoo dove Kingsbury e Kauf hanno dettato legge in lungo e in largo, imponendosi anche nelle dual moguls (specialità non ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Sci alpino - scelti gli azzurri per la tappa di Adelboden : novità Zuccarini nel gigante : Gli slalomgigantisti per Adelboden: c’è la novità Zuccarini in gigante, Vaccari confermato in slalom Si è concluso il raduno di Bardonecchia (To) servito per rifinire la preparazione in vista del doppio impegno del fine settimana ad Adelboden e definire la composizione delle squadre impegnate sabato 12 gennaio in gigante (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30) e domenica 13 gennaio in slalom (agli stessi orari, ...

Sci alpino - la discesa cancellata a St. Anton si recupera a Cortina : in gara anche la rientrante Vonn : Cortina recupera la discesa cancellata a St. Anton. L’Olympia battezzerà il rientro alle gare di Lindsey Vonn La ventisettesima edizione della Coppa del mondo femminile di Cortina d’Ampezzo comincia con una promozione sul campo per la località ampezzana, come già era successo lo scorso anno. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili di St. Anton (Austria), previste per questo week-end, la Federazione ...

Sci alpino – Coppa Europa : Mattia Casse è il migliore nella prova di Wengen : Mattia Casse, dimostrazione di forza in Coppa Europa: suo il miglior tempo nella prova di discesa a Wengen Dimostrazione di forza di Mattia Casse nella prova di discesa di Coppa Europa disputata Wengen, in Svizzera. L’azzurro, finito tra i primi 30 nelle ultime quattro gare di Coppa del mondo disputate (discesa e superG in Val Gardena e a Bormio), è arrivato al traguardo in 1’31″91 stabilendo il miglior tempo davanti ...

Sci alpino - caso ossigeno : punito il tedesco Luitz. A Hirscher il gigante di Beaver Creek : Il tedesco Stefan Luitz si è visto togliere la sua prima vittoria nella coppa del mondo di sci alpino, lo slalom gigante di Beaver Creek dello scorso 2 dicembre. Luitz aveva inalato ossigeno da una bombola tra la prima e la seconda manche, una pratica proibita dalla Fis, ma non ...

Sci alpino - Stefan Luitz perde la vittoria a Beaver Creek per il caso ossigeno. Il successo passa a Marcel Hirscher : Era nell’aria da diversi giorni, ma la decisione definitiva della federazione internazionale è arrivata soltanto oggi. Il tedesco Stefan Luitz perde la vittoria conseguita nel gigante di Beaver Creek, nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’atleta aveva inalato ossigeno da una bombola tra la prima e la seconda manche, pratica non consentita dalle norme della FIS. Con la squalifica Luitz perderà anche ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per Adelboden. Novità Giulio Zuccarini in gigante : Sono stati comunicati nella tarda mattinata odierna gli atleti convocati dallo staff tecnico italiano per il doppio impegno in programma nel fine settimana ad Adelboden (Svizzera) per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sabato 12 gennaio andrà in scena il gigante con otto azzurri ai blocchi di partenza. Si attendono segnali di crescita da Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti, ma saranno al via anche Andrea Ballerin, ...

Sci alpino - Sofia Goggia si allena tra i pali. Rulfi : “Difficile un rientro prima dei Mondiali” : Sofia Goggia vuole rientrare a tutti i costi in vista dei Mondiali di Are in programma dal 4 al 17 febbraio. Manca meno di un mese alla rassegna iridata che si disputerà nella nota località svedese e la Campionessa Olimpica di discesa libera deve recuperare dall’infortunio occorsole lo scorso ottobre durante un allenamento (frattura del malleolo). Ieri la bergamasca è tornata in pista a Monte San Pietro (provincia di Bolzano) dopo aver ...

Sci alpino - dodici slalomgigantiste in allenamento in Val di Fassa in vista della tappa di Plan de Corones : allenamento in Val di Fassa per dodici slalomgigantiste: resteranno fino a domenica 13 allenamento in Val di Fassa per il gruppo discipline tecniche di Coppa del mondo femminile, integrato da alcune giovani di Coppa Europa. Le atlete convocate dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara della Mea, Anita Gulli, Vivien Insam, Roberta Melesi, Roberta ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : la mitica Chuenisbärgli ai raggi X. Il muro conclusivo fa paura : Quando si parla di “muro” nello sci alpino, non può che venire in mente quello di Adelboden. La “picchiata” che porta verso l’arrivo, infatti, è uno dei punti più affascinanti, iconici e terribili dell’interno calendario della Coppa del Mondo, in un tracciato che è di diritto nella leggenda del Circo Bianco. La Chuenisbärgli (o Kuonisbergli) è una pista che si trova proprio ad Adelboden, in Svizzera, nella ...