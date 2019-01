Samsung Volley Cup – Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : Samsung Volley Cup: l’UYBA sbanca la Candy Arena, 3-2 alla Saugella nel posticipo della 15ª giornata. Farfalle a un punto dal quarto posto Coglie un Prezioso successo esterno la Unet E-Work Busto Arsizio nel posticipo della 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le farfalle di Marco Mencarelli espugnano la Candy Arena, superando al tie-break la Saugella Team Monza, interrompendo la striscia negativa che durava ...

Samsung Volley Cup - turno infrasettimanale : tutte le partite in programma : Nel turno infrasettimanale della Samsun Volley Cup c’è Igor-Savino Del Bene, la Zanetti ospita la Pomì, impegni interni per Il Bisonte, Bosca S.Bernardo e Lardini. Giovedì Saugella-UYBA Prosegue con il penultimo turno infrasettimanale la Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Mercoledì sera – con posticipo 24 ore dopo – in onda la 15^ giornata del massimo Campionato: in diretta su LVF TV lo scontro ...

Samsung Volley Cup : successo per Brescia - Novara cade al tie-break : Samsung Volley Cup: altra impresa Brescia, Igor ko al tie-break! L’Imoco raggiunge Scandicci al secondo posto, la Saugella è quarta. Che Zanetti a Busto, Il Bisonte passa a Chieri. Ora il turno infrasettimanale Il 2019 della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si apre con l’impresa della Banca Valsabbina Millenium Brescia, che dopo aver violato il PalaVerde di Treviso si regala un successo strepitoso sulla Igor Gorgonzola ...

Samsung Volley Cup – Buona la prima del 2019 per Scandicci : secco 3-0 a Filottrano : Samsung Volley Cup: Scandicci Buona la prima del 2019: è 3-0 con Filottrano. Le sfide di domenica tutte in diretta su LVFTV! La Savino del Bene Scandicci inizia con il piede giusto il 2019 e lo fa con una convincente vittoria ai danni della Lardini Filottrano. Troppo forte la compagine di Parisi per le marchigiane di Schiavo, che reggono l’urto solo nel primo set, poi Scandicci prende il largo, continuando la rincorsa al primo posto alle ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita Monza per la prima del 2019 : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai apre l’anno con Monza Per la Samsung Volley Cup di A1 la prima partita del nuovo anno coincide anche con l’inizio del girone di ritorno della regular season. Archiviati i primi 13 turni (12 partite più una giornata di riposo) il Club Italia Crai è pronto ad ospitare domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi di Milano la Saugella Team Monza. Un appuntamento impegnativo per le azzurrine, le monzesi ...

Samsung Volley Cup A2 – Bartoccini ospita la Sigel - Mondovì-Soverato è il big match del Girone A : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A Mondovì-Soverato è il big match. La P2P Givova può avvicinare l’Itas Città Fiera. Nel Girone B la capolista Bartoccini ospita la Sigel, la Conad ci prova nel derby con la Omag Girone A Si avvicina il primo traguardo della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Nel weekend si disputa la 6^ giornata del Girone di ritorno, quart’ultima di Regular Season. LPM Bam Mondovì e Volley Soverato sono ...

Samsung Volley Cup – Sabato si chiude il girone d’andata : tante appassionanti sfide in campo : Samsung Volley Cup: Sabato si chiude il girone di andata, 4 squadre in lizza per i quarti di Coppa Italia. Zanetti sfida Monza, Brescia con Scandicci e Bosca a Milano puntano alla vittoria, Il Bisonte spettatore interessato. Spareggio Lardini-Reale Mutua L’ultima partita dell’anno solare coincide con l’ultima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Sabato sera, alle 20.30, tutti in ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia CRAI chiude il 2018 in casa contro la Bosca San Bernardo Cuneo : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI chiude il 2018 con la partita in programma sabato sera al Centro Federale Pavesi L’ultima partita dell’anno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI tornare tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi. Sabato sera alle 20.30 nell’ultima di andata della regular season le azzurrine ospiteranno la Bosca San Bernardo Cuneo allenata da Andrea Pistola. Le due formazioni ...

Samsung Volley Cup A2 – Spettacolo in campo nei Gironi : Zambelli super - Perugia ko : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A la Zambelli risponde a Mondovì e vince a Martignacco, Golden Tulip e P2P Givova senza intoppi. Nel Girone B in quattro al primo posto: cade Perugia per mano del Barricalla, bene Sassuolo e Omag. Sorelle Ramonda all’ultimo respiro sulla Conad GIRONE A ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – Zambelli ORVIETO 2-3 (25-19 20-25 25-16 20-25 12-15) Una battaglia lunga cinque set. Una vittoria sfumata ...

Samsung Volley Cup – Tutti i risultati dell’11ª giornata di sfide - sorridono Igor e Savino Del Bene : Samsung Volley Cup: la Igor si salva al Pala Yamamay, 3-2 in rimonta sull’UYBA. Alla Savino Del Bene il derby di Firenze, da 0-2 a 3-2. Tre punti per Imoco, Pomì e Saugella. Tutti in campo a Santo Stefano. Dal 24 al 26 dicembre LVF TV a metà prezzo! L’11ª giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile riserva grandi emozioni. Era la domenica di UYBA-Igor e il big match tra le prime due della classe non delude le ...

Samsung Volley Cup – Domenica sfida di vertice tra UYBA e Igor : il programma della 10ª giornata : Samsung Volley Cup: nel weekend si apre il trittico natalizio che chiude il girone di andata. Domenica la sfida al vertice tra UYBA e Igor e il derby di Firenze. Sabato sera su Rai Sport +HD l’anticipo tra Banca Valsabbina e Reale Mutua Fin qui assolute protagoniste della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile, Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara si troveranno di fronte per il big match della 10^ giornata di Regular ...

Samsung Volley Cup 10ª Giornata – Successi per Bosca S. Bernardo Cuneo e Saugella Monza : Samsung Volley Cup: impresa Bosca S.Bernardo, Scandicci battuta 3-2. La Saugella supera Brescia per 3-1 e aggancia il quinto posto Una domenica pomeriggio con sole due partite chiude la 10^ Giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. La Bosca S.Bernardo Cuneo compie l’impresa, sconfiggendo la Savino Del Bene Scandicci per 3-2 e regalandosi una serata da grande. Le toscane scivolano in terza posizione, appaiate ...

Samsung Volley Cup – La preview della 10ª giornata : 4 anticipi - spicca il derby fra Novara e Chieri : Samsung Volley Cup: la 10^ giornata ha quattro anticipi, Zanetti-Club Italia sabato sera su Rai Sport + HD. derby per la Igor, Scandicci a Cuneo. Il Bisonte ospita l’Imoco, la UYBA attende la Lardini. Sfida Saugella-Banca Valsabbina Si concentrerà soprattutto sabato la 10^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Ben quattro partite sulle sei totali si disputeranno in anticipo, chi per esigenze televisive, chi in ...