Samsung Galaxy Note 9 riceve il secondo aggiornamento con Android 9 Pie in Europa

Samsung - lo smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio/ Evento Unpacked : lancio assieme a Galaxy S10 : Samsung, lo smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio: il colosso coreano presenterà un modello funzionante all'Evento Unpacked 2019

Nuovi dettagli sulla gamma Samsung Galaxy S10 - che potrebbe “perdere” il rosso : Nuovi dettagli su nomi, design, colorazioni, batterie e non solo dell'attesissima gamma Samsung Galaxy S10, che sarà presentata tra poco più di un mese. L'articolo Nuovi dettagli sulla gamma Samsung Galaxy S10, che potrebbe “perdere” il rosso proviene da TuttoAndroid.

Presto per tutti i Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento ad Android Pie : In dirittura d'arrivo l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, in accoppiata alla nuova One UI. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato l'avvio della distribuzione dell'upgrade in Germania, cui Presto dovrebbero fare seguito anche gli altri Paesi a livello globale. Affermiamo la questione con tanto vigore per la pubblicazione del manuale utente del phablet di ultima generazione, aggiornato con le novità apportate ...

Samsung Galaxy S10 - presentazione ufficiale il 20 febbraio : 11/01/2019 Scienza e tecnologia Potrebbero essere tre i modelli svelati per i festeggiamenti del 10° anniversario E' il 20 febbraio la data scelta da Samsung per svelare al mondo il Galaxy S10 , il nuovo top di ...

L’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 9 ad Android 9 Pie è pronto ad allargarsi : L'aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe presto allargarsi ad altri Paesi: è infatti comparso il manuale utente aggiornato sul sito del produttore. L'articolo L’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 9 ad Android 9 Pie è pronto ad allargarsi proviene da TuttoAndroid.

Dal vivo il Samsung Galaxy S10 Lite in una foto : come vi sembra? : Potrebbe risultare anche molto piacevole esteticamente il Samsung Galaxy S10 Lite, sempre che la foto dal vivo che vi alleghiamo in chiusura di articolo corrisponda essere proprio di questo specifico modello. Se ieri vi avevamo parlato della concreta possibilità che la prossima serie top del colosso asiatico venga presentata il 20 febbraio a margine di un evento dedicato, quest'oggi ci concentreremo proprio sulla versione economica del ...

Samsung Galaxy S10 : svelata la data della presentazione ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi : Ice Universe su Twitter ha pubblicato una foto che ci mostra quella che dovrebbe essere la parte superiore frontale del Samsung Galaxy S10 Lite L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi proviene da TuttoAndroid.

Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 con Android Pie - ma è temporanea : Si parla moltissimo in queste ore di una presunta Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e dei Note 9 in seguito al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. In attesa di toccare con mano il pacchetto software nella sua versione definitiva anche qui in Italia, infatti, pare che il comparto software della camera per i due smartphone presenti al momento delle mancanze del tutto inaspettate, anche se a differenza di quanto ...

Samsung - Galaxy S10 sarà presentato il 20 febbraio a San Francisco : Il nuovo smartphone della nota azienda coreana, Samsung Galaxy S10, sarà presentato a San Francisco in occasione del Galaxy Unpacked che si terrà il 20 febbraio 2019. L'evento è stato annunciato dalla stessa azienda tramite un video pubblicato su Twitter e sul proprio sito ufficiale. Il dispositivo avrà una connettività 5G e sarà dotato di un notch laterale sottilissimo. E' prevista inoltre una batteria da 5000mAh, molto simile al Galaxy ...

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video : Nella fretta di avviare il rollout di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9, sembra che Samsung abbia dimenticato qualcosa. L'articolo Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

È ufficiale : Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio : Samsung Galaxy S10, in tutte le sue varianti, verrà presentato ufficialmente il prossimo 20 febbraio a San Francisco: c'è l'invito ufficiale di Samsung. L'articolo È ufficiale: Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio proviene da TuttoAndroid.