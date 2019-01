Salvini il 18 novembre a Rigopiano per l' anniversario della tragedia E promette

Porta a Porta 29 novembre 2018 : Matteo Salvini ospite : Il talk show va sempre in onda in seconda serata, su Rai 1, ad eccezione di numerosi speciali dedicati a imPortanti fatti di cronaca o eventi straordinari che vengono proposti in prime time. La sigla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : braccio di ferro Ue-Governo su Manovra - Salvini apre - 26 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Apertura di Salvini sulla Manovra, il padre di Di Maio assume lavoratori in nero? , 26 novembre 2018, .

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 novembre : Salvini finisce incenerito. Conte e Di Maio (con De Luca) respingono l’assalto : “Vale il contratto” : Immondizia Conte: “Nuovi inceneritori sono esclusi dal contratto” Caserta – In Campania per il “piano d’azione” sulla Terra dei Fuochi, il governo parla dell’uscita di Salvini. Il premier la boccia: “Il programma va in direzione opposta” di Marco Palombi Il governo vada avanti di Pietrangelo Buttafuoco Caro Marco, l’unico governo possibile per l’Italia è quello gialloverde: cinquestelle e leghisti a Palazzo Chigi. Malgrado loro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 novembre : Salvini piazzista (e mini-socio) del colosso degli inceneritori : campania Salvini tifa inceneritori (ed è mini-socio di A2a) Il leghista insiste su un altro impianto a Napoli: lo farebbe (come già ad Acerra) la multiutility lombarda di cui è piccolo azionista di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Severa autocritica. “Ho perso per il Milan. I nostri sondaggi ci hanno Fatto vedere come 2,5 milioni di tifosi del Milan non ci abbiano votato perchè arrabbiati per la cessione” ...

Ascolti Tv di mercoledì 14 novembre 2018 - Chi l'ha visto? meglio di Canale 5 e Coliandro. Boom di Salvini al Costanzo Show : La prima serata di mercoledì 14 novembre 2018 è stata vinta da Raiuno con il film in prima tv Il Ponte delle Spie , 3,3 milioni di media spettatori e 15,3% di share,. Un milione in più del film ...

Maurizio Costanzo Show - ospiti puntata di mercoledì 14 novembre. Ospite d’eccezione il Ministro Matteo Salvini : mercoledì 14 novembre alle ore 23.20 su Canale 5 al via il quarto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, programma di intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo. Ecco tutti gli ospiti della puntata. Matteo Salvini tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 14 novembre 2018 Un appuntamento imperdibile quello di mercoledì 14 novembre del Maurizio Costanzo Show: ospiti eccellenti e prestigiosi si confronteranno nel talk tra i più famosi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 novembre : Tav - 3 mesi di stop dalla Francia per la trattativa 5Stelle-Salvini : Grandi opere Tav, la tregua sui lavori per trattare con la Lega Rinviato – Con l’ok francese Roma ottiene la sospensione dei bandi. Se ne riparla a febbraio. Più tempo per le concessioni a Salvini in cambio del consenso allo stop di Carlo Di Foggia Grazie del pensiero di Marco Travaglio Ogni tanto riceviamo lezioni di diritto dagli “amici” di Repubblica. Càpita, per carità: le polemiche vanno e vengono. Noi però siamo sfortunati: ...

Alla Lavagna - l'esordio su Rai 3 con Matteo Salvini : la diretta del 12 novembre 2018 : Parte stasera, lunedì 12 novembre, alle 20.20 su Rai 3, Alla Lavagna!, programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Personalità di spicco della politica, dello spettacolo e del giornalismo italiano sono pronti a tornare in classe per essere interrogati da un gruppo di diciotto bambini, di età compresa tra i nove e i dodici anni. Largo alle curiosità dei piccoli sulla vita professionale e privata dei vip intervistati, che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...

Roma - Salvini : Entro novembre abbatterò villa Casamonica con ruspa - Romait - : ... vergogna tutta italiana, confermo che l'unica soluzione era, è e sarà la ruspa ' aveva scritto un mese fa circa su Facebook il ministro dell'Interno, commentando uno dei tanti episodi di cronaca ...