Sala | «La manovra? Io terrorizzato» Salvini | «In cerca solo di visibilità»

Aumento Ires in manovra - conto Salato per enti no-profit : L'aliquota è stata raddoppiata, un esborso che penalizza i più poveri, con il cosiddetto 'terzo mondo' in rivolta -

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per istituti di studio e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per enti di ricerca e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

“Sarà la Lega a pagare il conto più Salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec

“Sarà la Lega a pagare il conto più Salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec

La terza manovra del governo gialloverde e l'incendio sulla Salaria : Giusto per sapere che ora il cambiamento, il terzo in poche settimane, è confermato e quindi l'Italia, anziché ricevere letterine da Babbo Natale, ne manderà una a Bruxelles, con la nuova manovra. Seguite lo spread in calo e avrete la traccia giusta per sapere che i saldi saranno migliori di quelli

Manovra - Morando - Pd - : 'Il conto sarà Salato e lo pagherà il ceto medio-basso' : 'Questa Legge di bilancio è gravemente dannosa per l'economia italiana perché dei due principali problemi strutturali del Paese - la produttività che non cresce o cresce troppo poco e il debito pubblico troppo alto - il primo non viene neppure sfiorato ...