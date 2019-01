Roma | torna domenica ecologica | 13 gennaio stop auto

Entella - Icardi : 'Sogno di tornare alla Roma' : Simone Icardi , centrocampista della Virtus Entella, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport: 'Ho giocato per tanti anni con il settore giovanile della Roma, poi ho scelto di trovare il mio spazio altrove. Ho giocato, tra i tanti con Lorenzo Pellegrini, del cui rendimento in maglia ...

Roma - l’agente di Gerson : “Disponibili a tornare alla Roma già a gennaio” : Gerson Roma – Intervistato ai microfoni de laRoma24.it, Marcao, padre-agente di Gerson, ha parlato del futuro del centrocampista, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Roma. Un domani che potrebbe vederlo presto cambiare maglia tornando magari anzitempo proprio al club capitolino. Un’ipotesi che il procuratore del giocatore non esclude affatto e che anzi […] L'articolo Roma, l’agente di Gerson: ...

La storia infinita della 'monnezza' - Roma torna alle discariche : Roma, 9 gen., askanews, - Possibile svolta nella crisi dei rifiuti che stringe la Capitale: nella riunione della cabina di regia voluta dal ministro dell'ambiente Sergio Costa tenutasi ieri presso il ...

Torna alla Scala 'Winterreise' di Schubert - capolavoro del Romanticismo : Lunedì 14 gennaio Torna alla Scala, con il baritono Christian Gerhaher e il pianista Gerold Huber, ' Winterreise ' , un ciclo che ha dato un contributo determinante all'estetica e all'identità dell'...

Roma : domenica torna ‘La corsa del giocattolo’ - partenza dal Pincio : Roma – Il 6 gennaio torna ‘la corsa del Giocattolo’, corsa podistica storica di Roma a passo libero sulla distanza di 5 Km. Quest’anno l’appuntamento tradizionale del giorno dell’Epifania raggiunge la sua 43esima edizione, entrando di diritto nella ristretta cerchia delle manifestazioni podistiche piu’ ricche di storia della capitale. La prima edizione della corsa si e’ svolta il 6 gennaio del ...

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Assassin’s Creed Adder trapela in rete : Si torna nell’Antica Roma : Dopo Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey , Ubisoft potrebbe portarci nel 2020 nuovamente nell’Antica Roma con Assassin’s Creed Adder. Assassin’s Creed torna a Roma Su Reddit poche ore fa un utente noto come AnonymousLeaker2020 ha svelato con foto e dettagli, il nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed attualmente in fase di sviluppo presso gli studi Ubisoft Montreal e ...

Smog : da domani torna l’emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Juan Roman Riquelme potrebbe tornare in campo? : Juan Roman Riquelme, soprannominato El Mudo per il suo carattere introverso, è una vera e propria icona dalle parti di Buenos Aires e dintorni.Non manca nemmeno un anno alle prossime elezioni presidenziali del Boca Juniors che decideranno chi dovrà prendere il posto di Daniel Angelici, il quale non potrà più essere rieletto.I pretendenti alla poltrona del club xeneize pare abbiano deciso che l’uomo indicato a spostare gli equilibri ...

Roma alla riscossa - la rinascita dei giallorossi : ecco perchè la squadra di Di Francesco torna in corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...

Parma-Roma - probabili formazioni : Dzeko torna dal 1' minuto : PARMA ROMA probabili formazioni – Nel Parma Di Gaudio non dovrebbe recuperare e pertanto sugli esterni d’attacco ci saranno Gervinho e Biabiany. Nella Roma De Rossi ancora in forte dubbio, a centrocampo scontata la coppia Cristante-Nzonzi. In attacco Dzeko potrebbe essere pronto a riprendersi il posto da titolare, Schick non sta benissimo. Sono queste le notizie principali […] L'articolo Parma-Roma, probabili formazioni: Dzeko ...

Roma - a Parma torna Dzeko per inseguire il bis : dal nostro inviato Parma L'anno della Roma finisce al Tardini, stadio in cui spesso ha trovato l'ispirazione: 12 successi in 24 visite, tanto che per il Parma non c'è rivale peggiore da ospitare tra ...

Ncc tornano in piazza a Roma. Bruciato manichino di Di Maio : Gli autisti delle auto a noleggio con conducente minacciano: 'Ci ascoltino o blocchiamo il paese'. E a Mattarella chiedono di non firmare il decreto -

Inter : Nainggolan non torna alla Roma : Le possibilità di un ritorno alla Roma del centrocampista belga dell'Inter, Nainggolan , sono pari a zero secondo la Gazzetta dello Sport .