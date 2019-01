ilfattoquotidiano

: Roma, saluti romani a Centocelle al corteo in ricordo di Alberto Giaquinto. Anpi: “Inquietante” - ilfattovideo : Roma, saluti romani a Centocelle al corteo in ricordo di Alberto Giaquinto. Anpi: “Inquietante” - Cascavel47 : Roma, saluti romani a Centocelle al corteo in ricordo di Alberto Giaquinto. Anpi: “Inquietante”… - gerardo_naddeo : RT @rosati22: Saluti romani al ricordo di Alberto Giaquinto: Centocelle blindata -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)ni al grido di “presente” aper la commemorazione di, giovane militante dell’Msi ucciso in uno scontro con la polizia il 10 gennaio del 1979. A pochi giorni dall’aggressione ai giornalisti de l’Espresso avvenuta al Verano in occasione della commemorazione dei morti di Acca Larentia, la questura ha autorizzato la manifestazione con un breveche si è sviluppato da Piazza dei Mirti fino a Piazza delle Peonie. I manifesti della commemorazione erano firmati “Camerati”. Era presente alErnesto Moroni di Azione Frontale. Ildi circa cento persone è partito poco dopo le 18 e si è concluso di fronte ad una targa commemorativa dedicata aal grido di “Camerata” cui i manifestanti in formazione militare hanno risposto “Presente” con ...