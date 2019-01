Roma | farmacia con stupefacenti al posto di medicinali | uomo denunciato

romadailynews

(Di venerdì 11 gennaio 2019)– Una vera e propria‘stupefacente’ con 150 pasticche di Rivotril, 20 di Suboxone e 36 di Contramal. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro nelle tasche di un cittadino egiziano di 19 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, controllato la scorsa notte nel giardino Einaudi di largo di Villa Peretti, tra piazza della Repubblica e piazza dei Cinquecento.Il giovane pusher, inoltre, e’ stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito che gli e’ valsa la denuncia a piede libero, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze, anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La composizione chimica delle compresse sequestrate uno psicofarmaco ansiolitico a base di benzodiazepine le prime, un farmaco utilizzato per il trattamento della ...