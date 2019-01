Roma Agguato alla Magliana | morto Andrea Gioacchini

Roma - agguato alla Magliana : pregiudicato ucciso davanti ad asilo nido : Si chiamava Andrea Gioacchini il pregiudicato di 34 anni morto il 10 gennaio mattina in un sanguinoso agguato davanti ad un asilo di via Castiglion Fibocchi, nel quartiere della Magliana a Roma. A commettere l'assassinio, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato un killer di professione. Il sicario, infatti, ha atteso che l'uomo accompagnasse le piccole figlie al loro asilo nido "Mais e Girasole". Successivamente lo ha ...

Roma - morto l’uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Roma - morto l'uomo ferito in agguato : 20.05 E' morto il 34enne pregiudicato ferito questa mattina a colpi di pistola da un sicario in moto, davanti a un asilo alla Magliana a Roma, dove aveva appena accompagnato il figlio. Lo si apprende da fonti di polizia. L' uomo colpito alla testa era stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni con ferite alla testa e dove era stato sottoposto a intervento chirurgico per bloccare l'emorragia.

